Estudiantes de Puerto Madryn simulan el G77 y exploran los desafíos globales

En el gimnasio de la Escuela 741 “Cabo Bombero Voluntario Juan Manuel Passerini” de Puerto Madryn, se llevó a cabo la inauguración del modelo G77, una jornada que busca brindar a estudiantes de nivel secundario habilidades fundamentales en oratoria, redacción y resolución pacífica de conflictos.

Diseñado en 2019 y materializado finalmente en 2024, este proyecto permite a los estudiantes representar a delegaciones de distintos países, promoviendo el diálogo y la comprensión de problemáticas globales con un enfoque en los países del sur.

Orígenes y preparación del proyecto

“Estamos muy contentas y contentos porque esto es un proyecto que surgió en el año 2019 y recién este año lo pudimos efectivizar”, expresó Marilina Stickar, profesora de ciencias sociales en la Escuela 741 y una de las organizadoras. La idea original surgió en el Taller de Relaciones Internacionales y Asuntos Internos, pero diversos factores impidieron su realización hasta este año. “Estudiantes de sexto año que están por egresar insistieron en que teníamos que llevar a cabo este proyecto”, detalló la docente.

El modelo, similar al de Naciones Unidas pero centrado en los países del sur global, comenzó a gestarse formalmente a partir de mayo, y la preparación intensiva de los últimos dos meses involucró desde la conformación de un equipo de prensa hasta la elección de delegaciones y temas específicos. La profesora Stickar indicó que “trabajaron con mucha dedicación desde julio, aunque hubo un esfuerzo más fuerte en los últimos meses para terminar de preparar los tópicos y delegaciones”.

Una experiencia educativa integral

El modelo G77 en la Escuela 741 no solo busca fomentar habilidades académicas, sino también el desarrollo de una “visión mucho más amplia del mundo”, según indicó Stickar. Las actividades incluyen desde la creación de proyectos de resolución hasta el análisis de temas complejos en el contexto de los países representados. Entre los tópicos de discusión se incluyen “la crisis de las democracias, las economías extractivistas y el rol de los deportes en los contextos nacionales”, explicó una de las estudiantes participantes, resaltando el nivel de compromiso de todos los delegados.

Además de la investigación y el análisis, la actividad también implicó un esmero por recrear detalles característicos de cada país. “Es hermoso ver cómo la biblioteca se llena de chicos y todos están concentrados en los libros, en estudiar”, comentó una de las alumnas, quien también señaló la importancia de la representación simbólica a través de la vestimenta que busca reflejar la identidad de cada nación.

Un espacio de crecimiento y reflexión

La participación en el modelo G77 también marca un cambio significativo en la percepción de los estudiantes sobre la política internacional. Para algunos, esta experiencia no solo se limita a la jornada en sí, sino que representa una oportunidad para ampliar su entendimiento sobre temas complejos que no siempre se abordan en el aula. “Están como todos muy comprometidos desde primero hasta sexto, no solo los más grandes sino también los más chicos”, expresó una estudiante, resaltando el impacto positivo que la actividad tiene en los alumnos.

El modelo G77 en Puerto Madryn demuestra cómo una simulación de representación política puede convertirse en una herramienta educativa valiosa, brindando a los estudiantes no solo competencias técnicas sino también una mayor conciencia sobre el mundo que los rodea. La actividad continuará en los talleres de la escuela, donde se revisarán los proyectos y se seguirá trabajando en habilidades de oratoria, negociación y trabajo en equipo, consolidando así un espacio de aprendizaje que trasciende el ámbito escolar.