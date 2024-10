Diego Latorre dijo presente en la Expo Deportes

El ex futbolista y actual periodista deportivo, Diego Latorre, fue parte de la 5ta. edición de la fiesta del deporte comodorense, que se desarrolló en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

«La verdad que el auditorio estuvo fantástico, la gente respondió muy bien, me encontré con el público, su calidez y las ganas de poder tener contacto con nosotros y lo disfruté bastante», indicó Latorre.

Culminó la Expo Deportes con Latorre entre las grandes visitas

La Expo Deportes culminó, tras tres intensas jornadas, el día domingo, recibiendo gran cantidad de deportistas, ex deportistas y figuras del deporte a nivel nacional e internacional, como ser el caso de Diego Fernando Latorre.

El ex futbolista, cuenta con extensa trayectoria como futbolista en Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda, Rosario Central, Fiorentina (Italia), Tenerife (España), Salamanca (España), Cruz Azul (México), entre otros equipos; mas pasos por la Selección Argentina de fútbol en la que se consagró campeón en la Copa América Chile 1991.

Hoy en día, Latorre se dedica al periodismo deportivo, es comentarista en partidos nacionales e internacionales y participó en diversos programas, como 90 Minutos de Fútbol, Fox Sports Radio Argentina, La Llave del Gol y ESPN Equipo F. Actualmente es parte de ESPN F90 y ESPN F Táctico.

En su presnecia en la Expo Deportes, iniciativa que cada dos años lleva adelante el Municipio Comodoro Deportes, Diego Latorre aseguró que

“Es increíble que entren otras disciplinas, otras actividades y otros deportes puedan contar sus experiencias. Primero; porque hacer deporte te mejora la calidad de vida en muchísimos aspectos y además conocemos la intimidad y profundidad de un montón de deportistas que también inspiran a otros y está bueno que no solo se hable de fútbol sino también de otros deportes”, dijo sobre la fiesta deportiva que se llevó adelante en el Predio Ferial.

“Hay chicos jóvenes que me conocen por mi actividad en el periodismo, pero antes fui jugador de fútbol y (en el auditorio) había mucha gente que me vio jugar, no sé si acá en Argentina o por televisión y ahora me ven vigente en los medios de comunicación y evidentemente puedo juntar diferentes generaciones”, cerró.