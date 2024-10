Deportivo Madryn, en el inicio del Reducido, recibe el domingo a San Miguel

El próximo domingo, el Deportivo Madryn iniciará su camino por el segundo ascenso a la Liga Profesional, cuando reciba en la primera rueda del Reducido de la Primera Nacional, a su par de San Miguel.

«El Depo» culminó en el 2° puesto de la tabla de la Zona B y jugará ante el 8° de la Zona A. Será desde las 17 horas en el Estadio Abel Sastre.

«El Aurinegro» continúa su sueño de ascenso jugando ante San Miguel

Luego de culminar en la fase clasificatoria de la Primera Nacional en el segundo puesto de la Zona B, el Deportivo Madryn quedó confirmado como protagonista del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino.

De esta forma, «El Aurinegro» afrontará los Octavos de Final del Reducido ante el 8° de la Zona A, que en este caso es el conjunto de San Miguel.

«El Depo» tiene ventaja deportiva en este Reducido por estar mejor ubicado y jugará esta instancia, que será en único partido, el próximo domingo 3 de noviembre en el Estadio Abel Sastre, a jugarse desde las 17 horas, con árbitro a definir este martes.

En tanto, la venta de entradas iniciará el día jueves y continuará el viernes en la sede de 9 a 12 y de 16 a 19hs, mientras que el sábado de 9 a 12hs.; siendo el domingo en el estadio a partir de las 14. El ingreso al Estadio será desde las 15:30 horas.

Vale destacar que este Reducido, se jugará con 14 equipos, los mejores siete de cada zona, buscando el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Además del duelo entre Deportivo Madryn y San Miguel, jugarán esta instancia de Octavos de Final del Reducido los equipos de San Martín (SJ) – Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago – Racing (C), Quilmes – Defensores de Belgrano, Gimnasia (M) – Estudiantes (BA), All Boys – Colón (SF) y San Telmo – Gimnasia (J).

Cómo sigue el Reducido

Los Cuartos de Final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, se jugarán los dias 9 y 16 de noviembre, instancia que disputarán los siete -7- clubes ganadores de la 1ra. Fase, más aquel equipo perdedor de la final por el campeonato quien ingresa en esta Fase.

Los mismos se reordenan nuevamente del 1° al 8° según el ordenamiento establecido anteriormente. Al perdedor de la final se le asignará la posición N°1, jugando según la siguiente disposición: Perdedor de la final c. 8°, 2° c. 7°, 3° c. 6° y 4° c. 5°.

Se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor posicionado según la Tabla General de Posiciones 2024 y con ventaja deportiva para este último.

Tras los Cuartos, se jugarán las Semifinales, los dias 23 y 30 de noviembre, protagonizadas por los cuatro -4- ganadores de la 2da. Fase, reordenándose de la siguiente manera: del 1° al 4° jugando el 1° con 4º y 2º con 3º.

Se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor posicionado según la Tabla General de Posiciones 2024 y con ventaja deportiva para este último.

La Final por el segundo ascenso, será el 7 de diciembre, la cual disputarán los dos ganadores de las Semifinales juegan entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del Torneo “Reducido” por el 2° Ascenso, quien ascenderá a la Categoría Primera División (L.P.F.) en la Temporada 2025.

Este cotejo, se disputará a un solo partido en estadio neutral sin ventaja deportiva.

La Final por el primer ascenso será también el domingo

Se definió la sede de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, la cual disputarán Aldosivi y San Martín de Tucumán el próximo domingo 3 de noviembre a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario.

Luego de una reunión entre los dirigentes de ambos clubes y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se definió que el lugar en donde se conocerá quién será el primer equipo en ascender a la máxima categoría.

San Martín de Tucumán llega a este compromiso después de consolidarse como el líder indiscutido -asegurando su lugar en la final tres fechas antes de que se termine el campeonato- de la Zona A, donde obtuvieron 81 puntos, producto de 24 triunfos, nueve empates y cinco derrotas.

Por el lado de Aldosivi, fue protagonista de una definición infartante en la Zona B, donde, después de superar por 2-0 a San Telmo, logró festejar el pase al partido ante el “Santo” gracias al 1-1 entre Nueva Chicago, uno de los candidatos por el primer puesto, y Brown de Adrogué -quien deberá jugar un partido de desempate por el descenso ante Atlético Rafaela-.

De esta forma, en caso de que el encuentro no se defina durante los 90 minutos, tendrán 30 minutos adicionales y, en caso de no romper con la igualdad, se definirá desde el punto penal quién será el club que jugará el próximo año en la Liga Profesional.

Por otra parte, el perdedor de este partido, clasificará de forma automática a los cuartos de final del reducido, en busca de quedarse con la segunda plaza que lo lleve a la primera división del fútbol argentino.