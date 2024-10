Crecen el malestar y los reclamos por falta de profesionales en PAMI Puerto Madryn

Oscar Furci, presidente del Consejo de Adultos Mayores de Puerto Madryn, se refirió a la situación actual de los servicios brindados por el PAMI en la ciudad, resaltando tanto las mejoras como las preocupaciones que aún persisten en la atención de los afiliados. En particular, hizo énfasis en la falta de odontólogos y de auditor médico, un problema que afecta directamente a los usuarios de la obra social.

Mejoras y problemas persistentes

“La situación con el Prosate ha mejorado desde que está la nueva conducción del doctor Bosch”, expresó Furci al reconocer los avances en algunas áreas de atención médica para los adultos mayores. Sin embargo, señaló que persisten problemas que necesitan solución urgente, especialmente la falta de odontólogos en Puerto Madryn, así como la ausencia de un auditor médico.

Según Furci, la falta de estos profesionales no solo perjudica a los afiliados, sino que también afecta el control interno del PAMI. “Al no tener un auditor y el médico no tener control, también estamos perjudicando a la obra social indirectamente”, destacó, remarcando la importancia de contar con estos recursos para mantener un servicio adecuado.

Próxima reunión con autoridades

El presidente del Consejo de Adultos Mayores explicó que ha estado en contacto con la administradora regional de PAMI en los últimos días para abordar esta situación. “Se ha comprometido en la semana esta o la que viene a venir a Madryn. Vamos a programar una reunión, y haremos participar al defensor del adulto mayor y a todos los interesados en el tema para darle una solución definitiva al PAMI”, afirmó Furci, quien confía en que la visita de las autoridades regionales permita avanzar en la resolución de estos problemas.

Furci también subrayó que, aunque las decisiones importantes sobre el PAMI se toman en Buenos Aires, es fundamental que desde Puerto Madryn se impulsen las gestiones necesarias para que se adopten las medidas correctivas. “Sabemos que el PAMI es una organización verticalista, que las decisiones se toman en Buenos Aires, pero evidentemente de acá tiene que salir algo que colabore a que salgan las medidas que están pedidas”, concluyó.

La comunidad de adultos mayores de Puerto Madryn sigue atenta a las próximas gestiones para mejorar la calidad de los servicios de salud que reciben a través del PAMI, en especial ante la carencia de profesionales que impacta directamente en su bienestar.