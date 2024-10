Convocaron a participar de los Juegos Culturales 2024

Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn invitaron a participar de una nueva edición de los Juegos Culturales Chubutenses a jóvenes de escuelas públicas o privadas, Ongs, representaciones comunales, sociedades de fomento y toda aquella organización de la sociedad civil. El objetivo es promover actividades expresivas y creativas a través del arte como medio de formación cultural, promoción personal y despertar vocacional.

En Puerto Madryn, el evento será el 3 de noviembre y las inscripciones serán hasta el 21 de octubre en la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 86, o vía mail a [email protected].

Disciplinas

Las disciplinas individuales son canto solista, solista instrumental, freestyle, pintura, dibujo, dibujo digital, cuento individual, poesía individual, video minuto, solista de danza extranjera, solista danza estilizada y malambo. En todos estos casos las categorías son sub 15 y sub 18, mientras que teatro es unipersonal.

En tanto que en las disciplinas grupales podrán participar en pareja de danza tradicional (sub 16 y sub 18), pareja de danza folclórica (sub 15 y sub 18), pareja de danza extranjera (sub 15 y sub 18), Malambo (hasta seis integrantes) y teatro grupal (hasta seis integrantes).