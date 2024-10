Convocan a defender a la educación pública universitaria

Este martes, una nueva Marcha Universitaria Federal se realizará en todo el país, con manifestaciones que se concentrarán en el Congreso de la Nación. En Puerto Madryn, la convocatoria está pautada para las 17 horas en la Plaza San Martín. La movilización busca visibilizar el rechazo al veto de la ley de presupuesto universitario y defender la educación pública.

Diana Bhon, decana de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Chubut, expresó el compromiso de la institución en unirse a la marcha universitaria que se llevará a cabo a nivel nacional y local. “Nos unimos en contra del veto a la ley últimamente sancionada por el Congreso de presupuesto universitario”, declaró. La marcha también busca apoyar a jubilados y pensionados.

Bhon destacó el respaldo de diversas organizaciones y sectores a la convocatoria, mencionando a la CGT, la CTA de los Trabajadores, ATE, FACDUT , APUNP , el Consejo Municipal de Adultos Mayores, ATECH Regional Noreste y el centro de estudiantes de la UTN. Además, representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad del Chubut, ambas con sede en Puerto Madryn, se unirán a la manifestación.

Preocupación por la falta de financiamiento

La decana explicó la situación crítica que atraviesa la UTN debido a la falta de financiamiento adecuado. “El rectorado de la UTN está hoy financiando el funcionamiento de la Universidad Tecnológica Nacional en su conjunto con fondos propios”, indicó. Esta situación ha llevado a la cancelación de actividades importantes, como las Olimpiadas Tecnológicas, encuentros y congresos, así como otras actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología.

“Lo que estamos haciendo en la Facultad Regional Chubut es sostener los servicios mínimos necesarios para funcionar”, señaló Bhon. La falta de financiamiento también afecta la continuidad de becas, pasantías y otros contratos fundamentales para el desarrollo de la institución.

Incertidumbre sobre el futuro de la educación pública

Bhon subrayó la preocupación por la situación de los honorarios docentes y no docentes, los cuales no han sido cubiertos de manera adecuada. “Nos preocupa porque, aunque pareciera que no pasa nada, realmente los chicos y las chicas vienen a estudiar, pero cada vez más nos vemos en la incertidumbre de cómo seguir”, expresó. Además, desmintió que el financiamiento para el resto del año esté garantizado, afirmando que las partidas presupuestarias llegan a cuenta gotas y la última fue recibida en junio.

Finalmente, la decana hizo un llamado a la comunidad de Puerto Madryn para que participe de la marcha en defensa de la educación pública, tal como sucedió en abril de este año. La concentración será a las 17 horas en la Plaza San Martín.