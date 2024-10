Comienza el rodaje de “El eco en el caparazón de un molusco”

Esta semana comenzará en Puerto Madryn el rodaje del largometraje de ficción «El eco en el caparazón de un molusco». La película cuenta la historia de Manu, quien decide hacer un viaje por la costa patagónica hasta llegar a Camarones, el último lugar donde vivió su hermano Nico antes de su suicidio, con el objetivo de cerrar el duelo. A partir del encuentro con un molusco que habla, Manu se adentra en una odisea surrealista, que hará cada vez más difícil para él distinguir entre lo que es real y lo que no, pero que lo acerca a descubrir la verdad sobre que paso realmente con tu hermano.

El proyecto es producido por Producciones En Almíbar, productora audiovisual responsable de proyectos seleccionados en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el BAFICI y el FIC.UBA, como «Querida Normita», «Familia Nuclear» y «El Repartidor», y cuenta con el apoyo institucional de la Subsecretaría de Cultura del Chubut, la cátedra Gismondi y la dirección de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU-UBA).

Además, el proyecto fue seleccionado para participar del Festival Audiovisual Bariloche 2024, en la Sección Proyecto En Construcción, lo que implica una gran posibilidad de continuar desarrollando la integración regional de la industria audiovisual patagónica. El rodaje se desarrollará a partir del 2 de octubre en distintas locaciones de la provincia, como Playa El Doradillo, Camarones y Cabo Raso.

José Krapovickas, co-director de la película, es oriundo de Puerto Madryn. «Nos interesa por sobre todas las cosas contar esta historia en estas locaciones. El sur argentino tiene paisajes increíbles que, creemos, no han sido del todo explotados en proyectos de ficción. Nos motiva mostrar un lado menos conocido de la Patagonia, el mar en unión con la estepa, como un espacio no solo de soledad y de imponencia natural solemne, sino también propenso para la imaginación y la fantasía», sostuvo respecto a su motivación.