Comienza el juicio contra L-Gante por amenazas

Las audiencias se llevarán a cabo en el partido bonaerense de Mercedes.

El juicio contra el cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante por su nombre artístico, comenzará este martes en el partido bonaerense de Mercedes.

El intérprete se encuentra imputado por los delitos de «amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado».

Se trata de la causa en la que el músico estuvo preso casi tres meses.

Según informaron fuentes judiciales, los abogados del particular damnificado solicitarán una pena de 12 años de prisión efectiva para el intérprete «dada la gravedad de los hechos como la cantidad de procesos en su contra».

Las audiencias se realizarán desde las 10 en el Tribunal Oral número 3 de Mercedes, situado en la calle 27 al 600.

Por su parte, el abogado de L-Gante, Gustavo Storto, había presentado su renuncia tras la designación de un nuevo defensor en el juicio que afrontará el músico.

«Atento a la designación de un nuevo letrado defensor por parte de mi asistido a fin de que lleve adelante el juicio oral y público que se llevará a cabo próximamente y en atención a las

diferentes estrategias defensivas que puedan ocurrir y con la sola intención de no perjudicar ni obstaculizar la nueva defensa propuesta, vengo por la presente a renunciar al cargo de abogado

defensor del Sr. Elián Ángel Valenzuela», señala el comunicado.

Al mismo tiempo, los patrocinantes de Darío Gastón Torres, quien denunció al cantante, habían solicitado su «detención inmediata».

Los asesores del denunciante, Leonardo Sigal y Pablo Becerra, basaron su pedido en el hecho que el artista «detenta multiplicidad de procesos abiertos, en esta y otras jurisdicciones, destacando que la pena en expectativa del presente tiene un mínimo de cinco años y que conforme los ideales del art. 371 in fine del C.P.P.B.A., ahora mismo, su libertad pone en serio riesgo la realización del plenario contradictorio de la semana próxima».

«A raíz de ello le solicitamos a vuestra señoría (Ignacio Racca) tenga a bien ordenar la inmediata detención de Elián Valenzuela», nombre real del músico, que pasó casi cien días en prisión durante el año anterior, debido a la misma denuncia.