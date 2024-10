Cáceres ratificó su voto contra la cesión de tierras al MTE: «Detrás está Grabois»

Rubén Cáceres, concejal de JxC en Trelew, ratificó que votará en contra de la cesión de tierras que quiere hacer el Municipio que conduce Merino al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y por el cual La Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH)manifestó su “preocupación y firme rechazo”.

«Es una cesión en comodato que tiene como objeto construir una nave, un galpón, para alojar feriantes, básicamente. Con estacionamiento y algunos anexos. Recordemos que detrás de esto está el MTE de Juan Grabois. Yo no participo de esa idea de la intermediación entre a ayuda estatal y los sectores desfavorecidos. Es gerenciamiento de la pobreza«, criticó el edil.

En diálogo con AzM Radio, Cáceres dijo que «esas organizaciones políticas sociales han sustituido a los municipios y las provincias en la gestión de financiamiento, en la elección de terrenos y en el objeto de esas inversiones. Trelew tiene múltiples necesidades, pero sin embargo esta gente cae a los municipios diciendo ‘Vamos a hacer un emprendimiento, queremos que nos den tal tierra’«.

«¿Podemos participar del proyecto o decidir dónde? No. Esos son los lineamientos con los que siempre se han manejado. Además, no creo que esto venga a solucionar la situación de los feriantes. Por supuesto que hay que mejorarlas y dotarlas de infraestructura, pero no creo que pase por ahí. Esto es un enlatado que trajeron de Buenos Aires«, sentenció.