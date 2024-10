Brown igualó ante All Boys y dejó pasar una nueva chance para salir del descenso

Por la Fecha 36 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, Guillermo Brown igualó en 0 ante All Boys, en el cotejo disputado esta tarde en el Estadio Raúl Conti.

«La Banda» jugo bien y mereció sumar más que un punto ante un rival que está en puestos de Reducido; pero no pudo ganar y dejó pasar una oportunidad clave para salir del descenso directo, quedando ahora obligado a sumar en los últimos dos juegos que le restan por disputar.

En un partido válido por la Fecha 36 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, Guillermo Brown igualó 0 a 0 frente a All Boys, en el cotejo que disputaron en la tarde de este martes en el Estadio Raúl Conti ante una importante presencia de público browniano que llegó a alentar a su equipo.

«La Banda», contó con el regreso al once inicial de su capitán y emblema Mauro Fernández, que se recuperó de l dolencia que lo marginó por poco más de un mes de las canchas y ante esta presencia, la perfomance del equipo mejoró a través de asociaciones de «El Rayo» con sus compañeros de buen pie como Camilo Machado y Maximiliano Luayza.

Fue bueno el primer tiempo del conjunto portuario dirigido por Andrés Iglesias y Martin Rolle, creando varias situaciones de gol, aunque le faltó eficacia para concretar; mientras que por parte de la visita, con chances aisladas, también supo llevar peligro al arco defendido por Matias Soria.

En el segundo tiempo, salió mejor All Boys, que manejó mejor el balón y también creó sus chances, pero Soria y la defensa browniana, defendieron bien el 0 en su arco. Brown, por su parte, acechó el área rival, pero le faltó claridad para cambiarlo por gol. De hecho, en «la Banda» quedó el sabor amargo de un penal no cobrado, cuando a los 2 minutos del segundo tiempo, Alan Silva fue a buscar el balón pero su marca, un defensor de All Boys, le propinó un planchazo que el arbitro Álvaro Carranza no cobró.

Con este resultado, obligado a ganar en los dos juegos que restan

Para sostenerse en la categoría, Guillermo Brown deberá sumar en los dos cotejos que le restan por jugar, teniendo enfrente dos compromisos mas que difíciles: el proximo fin de semana, por la Fecha 37 se medirán ante Tristán Suarez, mientras que en la Fecha 38, será anfitrión de Patronato, que está fuera de los puestos de descenso y Promoción pero no está cómodo.

«La Banda», cuenta con 33 unidades y está último en el 18 ° puesto, dos unidades más tiene quien estaría jugando la Promoción, Talleres de Remedios de Escalada que tiene 35 y que perdió este último fin de semana. Arriba de Talleres, está Arsenal con 37 misma cantidad tiene Patronato, que están mas despegados de los últimos escalones.

FOTO: FACEBOOK CLUB GUILLERMO BROWN