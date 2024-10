A 170 años, sigue siendo un misterio la muerte de Edgar Allan Poe

«Edgar Allan Poe ha muerto», declaró el New York Daily Tribune. «Este anuncio sorprenderá a muchos, pero pocos se sentirán afligidos por él», añadía la crónica. El poeta y escritor estadounidense de 40 años, mejor conocido por sus macabras historias de detectives y poemas como El cuervo, había muerto en Baltimore el 7 de octubre de 1849.

La importancia de Poe como gran escritor estadounidense era clara incluso en el momento de su muerte. Pero las circunstancias que rodearon su dramática muerte todavía están plagadas de misterios sin resolver. ¿Por qué el poeta iba vestido con ropa que no eran suya? ¿Qué hacía el escritor neoyorquino en Baltimore? ¿Y qué causó el delirio y las alucinaciones que precedieron a su muerte?

«Es intrigante», dice Amy Branam Armiento, profesor de inglés en la Universidad Estatal de Frostburg (EE. UU.) y miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Estudios de Poe. Pero a pesar de proporcionar más de un siglo de fascinación y frustración, la muerte de Poe sigue sin resolverse.

Lo que se sabe

Lo que sabemos de los últimos días de Poe es confuso. El poeta había estado viviendo en Nueva York y estaba al final de un largo período de luchas personales y financieras. A pesar de declarase en banca rota en 1842, volvía a estar sin liquidez. Su esposa Virginia había muerto de tuberculosis en 1847, dejándolo viudo. Y a lo largo del último año de su vida, su comportamiento se volvió cada vez más imprudente y paranoico.

Su amigo John Sartain más tarde recordó que en julio de 1849, Poe apareció sin previo aviso, «pálido y demacrado, con una expresión salvaje en sus ojos». Evidentemente alucinando, Poe estaba convencido de que alguien estaba tratando de matarlo y le pidió a Sartain que le cortara el bigote para evitar ser reconocido.

Sin embargo, las cosas estaban mejorando en el otoño de 1849. Poe recibió una cantidad significativa de dinero en efectivo de un nuevo proyecto de revista. También reavivó su relación con una antigua novia, Elmira Shelton, una viuda con una fortuna sustancial.

Pero entonces, en la noche del 3 de octubre, Poe se presentó en Gunner’s Hall, una taberna de Baltimore que también servía como lugar de votación. «No sabemos por qué estaba en Baltimore», dice Armiento; el autor se dirigía de Richmond a Nueva York y, al parecer, se detuvo en el camino.

Era la noche de las elecciones y la taberna estaba abarrotada. Más tarde esa noche, Joseph Evans Snodgrass recibió una nota en la que se le pedía que fuera a Gunner’s Hall para ayudar a su amigo Poe, «un caballero, bastante deteriorado… que parece estar en un gran aprieto».

Cuando Snodgrass llegó, se sorprendió. Poe estaba apenas consciente, vestía ropa de otra persona y «tenía un aspecto de estupidez insípida que me hizo estremecer». Snodgrass finalmente lo llevó a un hospital local.

Allí, el poeta sufrió temblores y delirios, llamando una y otra vez a una persona aún no identificada llamada «Reynolds». Tres días después, murió en el Washington College Hospital, y en un momento dado incluso le rogó a su médico que le matara. El médico citó el delirium tremens como la causa de la muerte. Pero no hubo autopsia y no sobrevive ningún certificado de defunción. Un periódico local citó la «congestión del cerebro» como la causa de la muerte.

Las teorías

Poe no toleraba el alcohol y se emborrachaba mucho incluso después de beber pequeñas cantidades de licor. Muchos de los amigos y asociados de Poe asumieron la bebida fue una de las causas de su muerte y el comportamiento errático que la precedió.

Pero los historiadores modernos han puesto en duda que las alucinaciones de Poe y otros comportamientos extraños durante los episodios etílicos vinieran provocados por la bebida, ya que parecen ser inconsistentes con el alcoholismo. El poeta bebía, pero pasaba largos períodos sin tomar alcohol y fue un abierto defensor de la templanza después de su muerte. Poe también se había unido recientemente a una sociedad local de templanza y dio varias conferencias exitosas.

El gran apoyo de la templanza por parte de sus allegados puede haberlos inspirado a exagerar los problemas del poeta con el alcohol como causa de muerte o sus rivales pueden haberlo etiquetado como alcohólico para difamarlo. Mientras que un periódico pro-templanza declaró que «rompió su promesa» y murió de alcoholismo, la teoría nunca ha sido probada. Tampoco hay pruebas de que consumiera drogas como el opio.

Otra teoría involucra el «cooping», una práctica en la que los partidarios de un partido político secuestraban a un votante y lo obligaban a participar en el fraude electoral con diferentes nombres e identidades. Más de una década después de la muerte de Poe, su admirador William Hand Browne, de Baltimore, le dijo al biógrafo de Poe que «la creencia general aquí es que Poe fue capturado por una de estas pandillas… ‘cooped’, embriagado con alcohol, arrastrado, obligado a votar y luego dejado tirado para morir».

Eso explicaría la extraña ropa: un atuendo desaliñado y raído que era algo claramente que no cuadraba con la atención casi de dandi que le prestaba Poe a su atuendo. Además, el fraude electoral era rampante en Baltimore en ese momento.

O tal vez Poe fue asaltado en algún momento en el camino a Baltimore, lo que llevó al, ahora obsoleto, diagnóstico de «congestión cerebral», que podría implicar casi todo; desde un trastorno del estado de ánimo hasta dolores de cabeza, lesiones cerebrales o convulsiones.

Otras teorías afirman que Poe fue envenenado, ya sea por medicina, monóxido de carbono ambiental de las lámparas de gas o algún otro tipo de veneno. Pero la ciencia moderna ha refutado tales afirmaciones.

Poe fue exhumado varias veces en una larga serie de episodios hasta su entierro y monumento final y, a principios de la década de 2000, los científicos analizaron hebras de su cabello y el de su esposa, Virginia. Aunque el cabello de Poe mostraba niveles elevados de arsénico, plomo, mercurio, níquel y uranio en comparación con los niveles modernos, ninguno era lo suficientemente alto como para sugerir que había sido envenenado.

Enfermedad, depresión y teorías más oscuras

Algunos atribuyen la muerte de Poe a un complot de asesinato. En su libro Midnight Dreary, el historiador John Evangelist Walsh afirma que los hermanos de Shelton estaban enojados con el plan de Poe de casarse con su hermana rica, expulsaron al poeta de Richmond y lo emborracharon en un intento de desacreditarlo, lo que llevó a su muerte por envenenamiento etílico.

Otras teorías modernas abarcan toda la gama de afecciones médicas, como la rabia, la meningitis o un tumor cerebral. La teoría del tumor se deriva del testimonio de un testigo de que cuando Poe fue exhumado, una gran masa de tejido no podrido vibraba visiblemente dentro de su cráneo, que de otro modo estaría vacío (dado que el cerebro es una de las primeras partes del cuerpo en descomponerse, el autor Matthew Pearl cree que era un tumor calcificado).

Una explicación más común es más convincente. Los expertos en Poe «se inclinan por la explicación de que probablemente se trató de una tuberculosis exacerbada por la exposición a los elementos», dice Armiento. La esposa de Poe, Virginia, había muerto de tuberculosis y Poe tuvo múltiples exposiciones a la enfermedad a lo largo de su vida.

Pero independientemente de lo que envió al sombrío poeta a su perdición, no hay evidencia concreta de por qué murió Poe. «Simplemente no podemos saberlo», dice Armiento.

Irónicamente, el misterio que rodeó la muerte de Poe probablemente jugó un papel importante en su legado y en su vida después de la muerte, dice Armiento. La extraña muerte de un hombre que fue pionero en el género de terror probablemente continuará tentando a futuros eruditos y científicos, que continúan peinando el registro histórico en busca de pistas dada la escasez de evidencia física. «Podemos proyectar en él nuestras ideas de quién fue y de quién necesitamos que sea», dice Armiento.