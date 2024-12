Vidal pidió responsabilidad a los empresarios: «No tienen que faltar los materiales»

En la localidad de Perito Moreno, el gobernador Claudio Vidal participó del acto que anunció la reapertura de la obra en la Línea de Alta Tensión El Pluma – Perito Moreno – Los Antiguos.

Desde la actual gestión gubernamental se articulan acciones para que este hecho sea una realidad para las comunidades del noroeste santacruceño. La obra consta de dos tramos: El Pluma – Perito Moreno, con una longitud aproximada de 61,7 km, y Los Antiguos de 54,7 kilómetros en línea de media tensión doble terna.

Las nuevas líneas llegarán a dos futuras Estaciones Transformadoras, en Los Antiguos y El Pluma respectivamente. Esta obra, además, significará el ingreso de las localidades al sistema del interconectado nacional y una posibilidad de generar desarrollo a partir de la diversificación de la actividad productiva de la comarca andina.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la magnitud de la obra y habló de la gestión que lleva adelante desde diciembre.

“Los trabajadores, a lo largo y a lo ancho del país, por la difícil situación económica que atraviesa la Argentina hace mucho tiempo, hoy muchos no tienen trabajo, no tienen empleo, no pueden garantizar el pago en sus hogares, y acá está sucediendo algo totalmente distinto”, señaló en primera instancia.

Remarcó que “no es un hecho menor” y llamó a su Gabinete a “trabajar con responsabilidad, dedicarse de lleno para que esta actividad y esta obra pueda comenzar como está comenzando y pueda terminar como tiene que terminar”. Se trata de un proyecto “fundamental para toda la comunidad”, resaltó.

En otro tramo, habló al sector empresarial a quienes pidió “responsabilidad, no tienen que faltar los materiales, no tiene que ser una excusa que no podamos avanzar porque no hay materiales, a los trabajadores les pido compromiso y responsabilidad”.

Siguiendo esta línea, Vidal detalló: “Todos los meses Servicios Públicos, a valores de hoy, tiene un déficit operativo de 4.500 millones de pesos, parte de ese déficit operativo, económico, tiene que ver con que todavía en Santa Cruz, a pesar de la cantidad de recursos que tenemos, generamos energía quemando gasoil, quemando combustible, son casi mil millones de pesos por mes en pago de combustible, en alquiler de generadores, y todo lo que conlleva generar energía de esta manera”.

Razón por la cual, aseguró, culminar esta obra “significa muchísimo, no solamente para los vecinos, sino para Servicios Públicos, porque cada vez que Servicios Públicos necesita de más fondos para poder funcionar, tiene que automáticamente golpear la puerta del Tesoro Provincial”. “Fue licitada en el gobierno anterior pero nunca se terminó”, recalcó.

En este escenario, resaltó: “El Tesoro Provincial está conformado también por el aporte de todos los contribuyentes y somos todos los que estamos presentes en este acto. Por eso solicito responsabilidad. Todo lo que nos podamos ahorrar después de culminar esta obra, que también va a ser un gran aporte para la producción y el desarrollo de las chacras, para producir más, para generar empleo, para generar mayores posibilidades, se va a reinvertir en otras obras”. El gobernador reiteró que “por eso es muy importante que realmente seamos todos responsables al momento de actuar”.

Luego, Vidal adelantó que en los próximos días el Ejecutivo mantendrá reuniones con empresas ligadas a la producción de distintas actividades, “en donde también vamos a exigir compromiso social y empresarial”.

“Porque es justo que así sea, durante muchos años, porque otro modelo político lo permitió, han extraído nuestro recurso, dejando muy poco a cada una de nuestras localidades, pues eso cambió, y es por eso que hay que tener ese tipo de políticas de Estado, generando más control, exigiéndole al sector privado también que acompañe, que asuma su compromiso, su rol con la sociedad en donde se extrae y se explotan los recursos”.

En este contexto, Vidal aseveró: “Acá en Santa Cruz estamos haciendo algo totalmente distinto a lo que sucede en el resto del país. La provincia asume el compromiso, toma protagonismo, toma decisiones y avanza. Las obras comienzan a ponerse en marcha, pero deben terminar para poder continuar en otras obras”. Sostuvo que, para lograr los objetivos en la provincia, “tenemos que trabajar en unidad y con responsabilidad”.

Recordó luego la apertura del Foro de Hidrógeno Verde que tuvo lugar la semana pasada en El Calafate: “Estamos proyectando todo lo que puede llegar a ser la producción de hidrógeno en nuestra provincia. Para que eso suceda, todos, cada uno cumpliendo el rol que le corresponde debemos trabajar, debemos funcionar. Esta provincia va a cambiar y este gobierno está comprometido con el pueblo”.

Vidal dijo que “no es fácil a veces, yo entiendo la demanda y las exigencias de nuestro pueblo y la necesidad de dar respuestas, pero con tiempo las cosas se van a dar, no es casual que estemos anunciando el comienzo de obras después de todo lo que vivimos en esta provincia”.

En este sentido, aseguró que “hay iniciativa de un nuevo gobierno, hay ideas claras, hay ganas de hacer las cosas bien, de forma responsable, de forma transparente, vamos a salir adelante, pero este gobierno también necesita del ayudo y del compromiso de todos ustedes”.

Para cerrar, Vidal señaló: “Los invito a todos a que acompañen este proyecto, la persona que está acá al frente hablando es un trabajador, igual que ustedes, que viene de abajo, que trabajó toda su vida y que lo pretende seguir haciendo hoy desde acá, creo fielmente que lo vamos a lograr”.