Sigue varado el crucero que iba a dar la vuelta al mundo

El crucero Odyssey, de la naviera Villa Vie Residences, tenía previsto zarpar el pasado 30 de mayo para dar la vuelta al mundo en un viaje de tres años de duración. En cambio, tres meses después, la nave aún no ha partido de Belfast, todavía no tiene fecha definida para hacerlo, y los cruceristas, que ya pagaron sus camarotes, hacen turismo por toda Europa.

Problemas

La programación prevista para este crucero de vuelta al mundo se vio trastocada por diferentes problemas detectados en sus timones y en la caja de cambios del barco que aún no han podido ser solventados. Esta circunstancia lo mantiene todavía en los astilleros y los pasajeros pueden usar sus instalaciones durante el día, pero por la noche deben bajar a tierra para dormir en un hotel.

Ya hay pasajeros que se han aprendido Belfast de Memoria y otros que han realizado viajes por Reino Unido y hasta por España.

La aventura del Odyssey

El Odyssey tiene capacidad para 927 pasajeros y dispone de ocho cubiertas, por las que además de los camarotes, zonas comunes y dependencias técnicas se reparten tres restaurantes, cinco bares y salones, una piscina con dos jacuzzis, un spa, un gimnasio de fitness y una biblioteca. “Estamos cerca de iniciar la aventura”, explicó a la BBC Mike Petterson, director ejecutivo de Villa Vie Residences. Pero, ¿cuándo?

El itinerario del Odyssey, cuando se inicie, recorrerá 147 países, 425 destinos turísticos y más de 100 islas tropicales durante tres años.

La falta de movimiento puede ser menos inquietante en otros cruceros, ya que este además funge como ‘casa’ de los pasajeros, que en algunos casos tienen su camarote en propiedad -es decir, más allá de la duración de la travesía- al haber abonado cantidades que van desde los 100.000 a los 900.000 dólares.