Se entregó el comisario Rubén Santos, ex jefe de la Policía del gobierno de De La Rúa

Se trata del ex jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Fernando De La Rúa, quien comenzará a cumplir una condena de 3 años y seis meses de prisión por la represión de 2001.

El ex jefe de la Policía Federal en el gobierno de Fernando De La Rúa, el comisario Rubén Santos se entregó hoy ante el Tribunal Oral Federal 6 para comenzar a cumplir la condena a 3 años y seis meses de prisión por la represión de 2001 que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Santos estaba de viaje en España cuando el máximo tribunal del país rechazó un recurso de su defensa, volvió del mismo de manera anticipada por orden judicial y esta mañana se presentó en Comodoro Py 2002 para quedar detenido, informaron fuentes judiciales.

Lo mismo hizo el jueves último el ex secretario de Seguridad de ese Gobierno, Enrique Mathov, quien quedó alojado en la cárcel de Ezeiza mientras se resuelve un pedido de arresto domiciliario por ser mayor de 70 años que hizo su defensa. A Santos, el TOF6 le había dado 72 horas para regresar al país, plazo que cumplió.

En el caso de Mathov, fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y por las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días desde el 1° de enero de 2002 y el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló. Por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso del ex jefe de la Policía Federal Santos estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002 por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas y rechazó por «inadmisibles» los recursos extraordinarios que presentaron las defensas. Santos y Mathov fueron condenados en un juicio oral en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6.

El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas a las que ahora la Corte dejó firmes al rechazar los recursos.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado De La Rúa.