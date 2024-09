Reprimieron protesta por el asado en Olivos: gasearon a jubilados y a una diputada

Una nueva manifestación de jubilaciones fue reprimida este miércoles frente al Congreso Nacional. Reclamaban por mejoras en sus haberes y protestaban por el asado en la Quinta de Olivos hecho para los diputados que blindaron el veto a la reforma jubilatoria. La diputada del Frente de Izquierda (FIT), Vanina Biasi, estuvo entre los, al menos, diez heridos.

«Tengo 30 años de militancia. Me han gaseado muchísimas veces. Nunca un gas me quemó como me está quemando este gas«, contó a la prensa la diputada Biasi mientras la atendían después de haber sufrido la represión de la Policía Federal a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La concentración comenzó este miércoles a las 13. Un conjunto de jubilados y jubiladas reunidos en diferentes organizaciones como Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubilados Insurgentes reclamaban mejoras en la situación de los haberes y una mínima de $950 mil.

Cuando intentaron movilizarse por la avenida Callao un importante operativo de seguridad les impidió el paso y los instó a despejar la calle y subirse a la vereda. Luego de empujones y gritos, algunos jubilados fueron tirados al piso y otros fueron gaseados. Luego fueron atendidos por enfermeros preparados para atender a los heridos por la represión.