Julio Cobos señaló que “la situación planteada por la ex primera dama no es exclusividad de ella; muchas mujeres en todo el país atraviesan situaciones similares, incluso peores. Siete de cada diez padres no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Lamentablemente, el proyecto de deudores alimentarios que le daría protección legal y herramientas, duerme en el Senado de la Nación”.

La Cámara baja dio media sanción al proyecto el 9 de noviembre de 2022, con 225 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. La iniciativa establece la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).

El legislador radical planteó que “el proyecto de creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos implica costo cero para el Estado y 100% de beneficio para los chicos y madres damnificadas. Por eso, y antes que este que este año pierda estado parlamentario, le pido a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, y a los senadores en general que traten el proyecto que oportunamente aprobamos en Diputados”.

Cobos recordó que el proyecto ya fue tratado y aprobado en el Senado en el año 2019 “y no es un antecedente menor porque quiere decir que ambas Cámaras estuvieron de acuerdo, pero perdió estado parlamentario; no queremos que suceda lo mismo”.

“Es necesario tener un registro nacional cuando hay registros en provincias, porque el que incumple trata de evadir sus obligaciones. Cuando un registro provincial y su legislación pone alguna barrera para sacar el carnet de conductor, el documento de identidad, abrir una cuenta bancaria, etc; lo terminan realizando en otra provincia”, señaló Cobos y explicó que “queremos por un lado darle más herramientas a la justicia y por otro asegurar que se cumpla efectivamente las prestaciones alimentarias fijadas. Si no se cumple lo pautado, traerá consecuencias y limitaciones al deudor moroso en su vida personal, laboral y comercial”.

El exvicepresidente explicó que la inscripción en el ReNDAM se realiza cuando “deban más de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco en forma interrumpida, generando limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos. El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de trámites o solicitudes que realicen. Por ejemplo, será necesario no estar en el ReNDAM para poder entre otras acciones, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovarse el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado y hasta el impedimento de salida del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones”.

“Es una ley muy importante porque su principal objetivo es la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre esos padres y sus hijos, y lograr eficacia y efectividad en el cumplimiento de las sentencias, Por eso es fundamental que se trate y apruebe”, concluyó Cobos.

Fuente: Parlamentario.