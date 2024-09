Patricia Bullrich descartó una candidatura para 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó una candidatura de cara a las elecciones legislativas de 2025 y manifestó su intención de continuar al frente del Ministerio de Seguridad en el Poder Ejecutivo: «Quisiera seguir en el mismo puesto que estoy».

En el marco de su exposición en la 45° Convención Anual del IAEF «Cambiar para Integrar», la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) fue consultada por una eventual candidatura y expresó: «Espero que no, porque es algo que no quisiera. Yo ya fui tres veces diputada, nunca fui senadora y la cuarta Mauricio Macri me convocó al Ministerio de Seguridad».

Y agregó: «No hay comparación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando sos joven aprendés un montón en el Legislativo, pero cuando ya sos grande volver al Legislativo es como si volvieras a la primaria, no es mi voluntad».

Bullrich: «Quisiera seguir en mi puesto»

En esa línea, Bullrich puso énfasis en su voluntad para «aportar desde la ejecución de los cambios que la Argentina necesita. Nosotros en nuestro Ministerio tenemos un montón de temas para desburocratizar, para mejorar la calidad de las fuerzas que manejamos, para trabajar en la mejora de la seguridad nacional.

La funcionaria libertaria destacó los puntos más importantes de su gestión que comenzó el 10 de diciembre de 2023. «Hoy en día tenemos una baja del 17% de los homicidios en todo el país, porque nosotros conducimos el esfuerzo nacional de policía con las 24 policías de todo el país. Estamos trabajando muy fuerte. Mi objetivo es aportar al Ejecutivo, si me mandan al Senado yo creo que me agarra un ataque. Estamos con un Senado que va a tardar un tiempo en lograr una mayoría que tenga cierta estabilidad», apuntó.

«Igual, cuando uno juega en un equipo, viene el director técnico y vos lo tenés que aceptar. Yo quisiera seguir en el puesto en el que esto», concluyó.

Patricia Bullrich volvió a cruzar a Mauricio Macri por la reforma jubilatoria: «Había que trabajar eso un paso antes»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la decisión de los senadores del PRO de acompañar la reforma jubilatoria y, aunque Mauricio Macri, titular del partido, respaldó el veto de Javier Milei, consideró que “había que trabajar eso un paso antes”.

En línea con el Gobierno, el expresidente había enfatizado la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal y criticó la aprobación de la nueva fórmula jubilatoria en el Congreso: «La mayoría de los que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción», había escrito Macri en sus redes sociales.

De todas formas, a Bullrich no le bastaron esas declaraciones y señaló: “Está bien lo que dice, pero lo que hay que hacer es orientar a los senadores de PRO para que voten en consecuencia con esos principios”, expresó Bullrich en diálogo con TN, sobre lo expresado por el expresidente. “Llegar al veto es poner al Gobierno en una situación difícil”, reclamó.