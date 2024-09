Las duras palabras de Wanda Nara tras negarse a dar notas: “La falta de respeto es violencia”

La mediática asistió con su hermana, Zaira, a un evento de joyas y, al ser criticada por no hablar con los cronistas, expresó su indignación en sus redes sociales

Wanda Nara es una de las mediáticas más acostumbradas a los escándalos. Sin embargo, en este último tiempo la empresaria se cansó de la exposición y de las críticas y así lo expresó en la noche de este jueves en sus redes sociales. Todo comenzó cuando unas horas antes, Wanda asistió junto a su hermana Zaira a la presentación de un evento de joyas. En medio de su separación con Mauro Icardi y de su posible reconciliación, los cronistas que se encontraban en el lugar esperaron su palabra, pero ella no hizo declaraciones.

En ese contexto, un rato después, la mediática dejó un extenso posteo en su cuenta de Instagram. “Lamento no dar notas”, comenzó diciendo en su publicación. “Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros valoro su trabajo por eso siempre di notas. SIEMPRE”, continuó visiblemente enojada.

“La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar. La falta de respeto es violencia”, expresó. Luego, pidió disculpas a los periodistas que estaban apostados en el lugar. “Nuevamente perdón a los noteros y a los camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas. Wanda”, cerró su posteo.

Hace unos días, la presencia de Mauro Icardi en el país dio que hablar por su acercamiento con Wanda. “Hoy almuerzo con dos bombers”, escribió ella junto a una foto donde se podía ver a su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación anterior con Maxi López, y al delantero del Galatasaray. En la zona exterior de un restaurante, el trío disfrutó de una comida durante el fin de semana pasado. Esto sorprendió a los fanáticos de la empresaria, ya que todo parecía indicar que se produjo un distanciamiento entre ambos con el pasar de los meses.

En ese momento, Icardi también compartió la publicación de la madre de sus hijas en sus redes sociales. Allí, se podía ver el exterior de la lujosa mansión que posee Wanda en el barrio cerrado Santa Bárbara, en Nordelta, en la provincia de Buenos Aires. “Atardeceres argentinos”, fueron las palabras que eligió para mostrar al lado de la instantánea en la que se podía apreciar la piscina de la propiedad y un puente iluminado que atraviesa el río.

Estos detalles avivaron los comentarios de reconciliación en la pareja. Si bien las indirectas continuaron mientras los separaba la distancia, lo cierto es que la visita de Mauro tras finalizar la temporada de fútbol en Turquía revolucionó todo. Tan solo unos días atrás, él se mostró instalado en el departamento familiar del barrio porteño de Núñez, mientras disfrutaba de la compañía tanto de sus hijas como de los dos hijos varones más chicos de Wanda, Constantino y Benedicto López. Desde la piscina interior del edificio, el deportista capturó algunos de los momentos que compartió con los chicos luego de un largo tiempo separados.

En ese instante, aunque las cosas parecían estar mejor entre la pareja, Wanda subió una historia en donde echó por tierra estos rumores de reconciliación. “La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus 8 horas, tener hábitos sanos, invertir tiempo en ti y no tener que darle explicaciones a nadie, recomiendo no saltársela”, sentenció.