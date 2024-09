La canasta básica en Puerto Madryn aumentó un 2,5% en agosto

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que, luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados de Puerto Madryn, a los 50 productos de la canasta de alimentos básica, surgió que la variación de precios de los mismos en agosto fue del 2,5%.

Los aumentos de precios más notorios se evidenciaron en: Papas en un 56%, queso cremoso 50%, zapallo anco 31%, tapa asado 26%, manzana roja 20%, café molido 18%, asado sin hueso 16%.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.

“De acuerdo al valor hallado y haciendo una prospección para fin de año llegamos a la conclusión de que la previsión baja considerablemente el porcentaje para todo el año 2024 que preveíamos a comienzos de año. Es así que para dicho año el aumento de precios en Puerto Madryn llegaría al 129 %”, informaron.