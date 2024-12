Javier Milei visita Cuyo y Victoria Villarruel el NEA

Javier Milei y Victoria Villarruel reanudarán sus giras federales este viernes. El Presidente partirá rumbo a Cuyo para recalar en Mendoza, en el oeste el país, para participar de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La vicepresidenta se dirigirá al Noroeste, a Misiones, donde será parte de la Fiesta del Inmigrante en Oberá.

Destinos alejados, direcciones opuestas, hechos más simbólicos que geográficos en medio de la feroz crisis que atraviesa a La Libertad Avanza (LLA) y que obligó a Milei a ponerse por encima de las peleas de su tropa: «No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas. El que no comprenda, no tiene nada que hacer en LLA», dijo este jueves durante la apertura del Foro Madrid, la cumbre de ultraderecha que se desarrolla en el ex-CCK.

Dijeron en Casa Rosada que los dardos apuntaron menos a su vice que los diputados y senadores del oficialismo. A las salidas de legisladores del bloque de LLA, como las de la diputada mendocina Lourdes Arrieta o el senador formoseño Francisco Paoltroni, se suman los dardos cruzados que tienen diferentes protagonistas. Acaso, la pelea más pintoresca es la que protagonizan vía redes Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Pero tampoco cayeron en gracia las declaraciones del presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, quien reconoció que tiene más de una decena de asesores (pagados por su rol en el Congreso) para apuntalar su potencial candidatura en San Luis. No faltaron ganas en Balcarce 50 de eyectar también al puntano, pero prefirieron evitar otro escándalo, al menos por estos días. El discurso anticasta, cada vez más corroído. De todos, modos, Villarruel no se había dado por aludida respecto a la bajada de línea de Milei.

Lejanía

Tanto en Casa Rosada, morada de Milei, como en la presidencia del Senado, trinchera de Villarruel, vieron necesario realizar un alto el fuego para bajar la intensidad de confrontación de las últimas semanas, con diferencias en torno a temas variados, en donde cada cual defendió su agenda: educación pública, la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema o la promesa de reapertura de causas de “víctimas del terrorismo” fueron ejes que los mostraron en veredas distintas.

Por caso, esta semana Villarruel volvió a dar muestras de lealtad, pese a los cuestionamientos que volvió a proferirle Lemoine. La vice, junto a los senadores dialoguistas, le dieron oxígeno al Gobierno, ya que logró que se pospusiera la sesión que incluía debates que llevarían a derrotas para el oficialismo: el rechazo al DNU que otorga fondos reservados a la SIDE y la ley de financiamiento educativo, que volverá a poner a Milei a las puertas de otro veto impopular. Incluso, quienes participaron de las negociaciones en el Senado, expresaron que Villarruel tomó una posición intransigente frente a los legisladores de UP. “Cómo se puso jamoncito”, dijo el jefe de bloque José Mayans a los suyos, para cortar con el clima de coqueteo de las últimas sesiones.

No obstante, cada cual sigue su agenda. Milei, en Mendoza, se presentará ante el IAEF, que en el primer día de ponencias ayer se mostró amigable con el Presidente. La tribuna mendocina expresó hurras a los libertarios, con menciones a la necesidad de “alinearse al cambio que eligió la gente”. Será una estadía corta: “Llega, habla y se va”, decían en el Gobierno, en referencia a la fugacidad de la excursión. El gobernador anfitrión Alfredo Cornejo le dará la bienvenida con una recepción formal, donde hablarán de la coyuntura. No mucho más: el radical aportó a la gobernabilidad de Milei con apoyos en el Congreso, pero como toda la liga de Juntos por el Cambio recibió pocas retribuciones. La visita del presidente se da en momentos de tensión por el armado de LLA como partido en Mendoza, trámite legal que estaba a cargo de Arrieta.

La vicepresidenta, en tanto, participará este viernes de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, la fiesta más representativa de la diversidad cultural de Misiones. Previo a su visita a Oberá, Villarruel arribará a Posadas, donde se reunirá con autoridades del Gobierno provincial de Hugo Passalacqua, para trasladarse posteriormente al predio de las Colectividades. También será todo muy formal. “En principio será una entrevista formal vía streaming desde la organización del evento y será transmitido a nivel nacional”, dijeron desde Misiones. Villarruel deambula por eventos de arraigo local en las provincias, una forma de trazar lazos con gobernadores. Estuvo recientemente en Jujuy y Salta, con motivo de los homenajes del Éxodo Jujeño, o en Catamarca con motivo de la Fiesta del Poncho.

La llegada de Villarruel es repudiada por sectores del peronismo local. “La visita a la Tierra Colorada, tierra de criollos inmigrantes y pueblo originario que sufrió la feroz dictadura militar en carne propia, con desaparecidos, torturados; con violaciones y presos políticos, declara persona No Grata a Victoria Villarruel, quien no sólo es negacionista sino además reivindica el terrorismo de Estado. Nunca más es Nunca más”, expresa el comunicado firmado por el secretario del Consejo Provincial del PJ Misiones, Ángel Roque Arévalos. (Ámbito)