Javier Milei evalúa ir al Congreso a presentar el Presupuesto 2025

El presidente Javier Milei evalúa asistir al Congreso para encabezar la presentación del Presupuesto 2025, en el marco de la creciente necesidad de involucrarse personalmente en aspectos de la política de los que, hasta el momento, permanecía al margen.

De esta forma, el mandatario planea dar el presente en la sesión informativa prevista para el 16 de septiembre, fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para presentar la iniciativa.

El Presupuesto 2025 será el primero bajo la administración libertaria e intentará implementar una regla fiscal explícita, diseñada para que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda.

En los últimos discursos, el jefe de Estado reveló que trabaja en el rediseño del Presupuesto 2025 bajo la premisa de déficit cero. “Se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos, y de ahí deriva el resultado primario, tiene la carga de los intereses, sale el resultado financiero y de ahí sale el financiamiento. No vamos a usar esa metodología”, aclaró en el Council de las Américas.

En la misma línea, estableció: “Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. La Argentina va a deja de tomar nueva deuda. Rolear la deuda no es nueva deuda. De cara al futuro tendríamos que ver que se vaya desplomando el riesgo país. Mientras había un sacudón económico en todo el mundo cual fue el único lugar que subió y la fue mejor: Argentina”.

En el caso de asistir, sería la primera vez que un mandatario expusiera en la sesión informativa, tarea que suele desempeñar el ministro de Economía de turno. La idea del libertario es iniciar una nueva tradición respecto a la relación de la política con las cuentas públicas.

Fuentes legislativas anticiparon que por ley, la obligación de detallar la presentación es del titular del Palacio de Hacienda, en este caso de Luis Caputo, aunque esto no imposibilita al jefe de Estado a respaldarlo en el recinto.

En los últimos días, Luis Caputo envió un anticipo del Presupuesto 2025 al Congreso, donde expuso los ejes principales para mantener la estabilidad financiera y evitar que la deuda pública crezca, limitándose únicamente a la renovación de vencimientos.

Con el antecedente en perspectiva, en Casa Rosada vaticinan la posibilidad de que la oposición rechace el proyecto, por lo que avanzarían en prorrogar una vez más el Presupuesto de 2023.