Invitan a una charla sobre curaduría artística en Madryn

El próximo 21 de septiembre, en el Museo de Arte Municipal, ubicado en avenida Roca 444 de Puerto Madryn, se llevará a cabo un conversatorio sobre el libro «Curadurías del fin del mundo», que contará con la presencia de la reconocida curadora Kekena Corvalán.

La disertante

Luego de publicar y agotar cuatro ediciones de su libro “Curaduría Afectiva”, en el que recopila prácticas y formas de territorializar el deseo colectivo, y todas aquellas experiencias que conecten con un posible y reparador reparto de lo sensible, llega “Curadurías del fin del mundo”. Es un nuevo texto sobre teoría, artes vitales y feminismos en el que Kekena Corvalán se propone indagar acerca de qué curadurías para el fin de los mundos que ya no nos contienen.

Pensar las curadurías no ya de obras, ni procesos, ni proyectos sino de modos de estar en el mundo, quizás sea lo más interesante de estos momentos potentes de las prácticas artísticas, curatoriales y museísticas como lugares donde soñar. Se trata de un ejercicio y ensayo de habitar nuestras prácticas en el cual nos inventamos otras condiciones de posibilidad y de activación.

Curadurías del fin del mundo, presenta casos de Curaduría Afectiva y despliega marcos teóricos, modos de sentir, hacer, pensar colectivos, autorías disueltas, políticas del deseo y acciones de las dos curadurías del Paratodestode, las Cuarencharlas, El Desmonumento a las Putas de San Julián y los Campamentos Artísticos Curatoriales.

Kekena Corvalán es profesora, escritora y curadora. Concretó numerosas narrativas curatoriales en Argentina y Latinoamérica. Ha publicado: Artistas Latinoamericanas, un recorrido de diálogos conceptuales (Wifredo Lam, Cuba), Historias de Cabeza Partida (Ediciones del Bien), Curaduría Afectiva (Cariño Ediciones), Curadurías del Fin del Mundo (redtesoras ediciones), Testigos son los cuervos (Elmismomar ediciones), Heroicas: arte, belleza, felicidad y nuestras vidas (Toxicxs Editorial). Activa en redes como @kekenacorvalan.