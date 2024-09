Hospital de Río Gallegos realizó ablación de órganos múltiple luego de 3 años

La ablación de órganos múltiple tuvo lugar el fin de semana en el Hospital Regional Río Gallegos y no se realizaba una acción de estas magnitudes desde el 2021. Contó con la participación del equipo del INCUCAI del Hospital Argerich de Buenos Aires y un trabajo conjunto con varios equipos de salud donde intervinieron, además, médicos del SAMIC de El Calafate.

En esta oportunidad, se contó con tres órganos: en este caso córneas, hígado y ambos riñones, uno de los riñones llegó a un paciente santacruceño que se encontraba en lista de espera.

Dicha labor fue una conexión entre varias instituciones en la que intervinieron, además, el apoyo logístico la Policía Provincial y Tránsito Municipal para asegurar el traslado de los profesionales intervinientes y evitar tardanzas que pudiesen afectar a los órganos procurados.

El ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, hizo referencia al mega operativo de ablación que tuvo lugar en Río Gallegos.

En este sentido, describió: “La verdad que hemos realizado una ablación de órganos múltiples acá en el Hospital de Río Gallegos, donde se hizo un mega operativo días atrás, donde han venido profesionales del Hospital Argerich, donde también vinieron profesionales ablacionistas del Hospital SAMIC de El Calafate, y obviamente nuestro equipo de trabajo y equipo médico del Hospital de Río Gallegos”.

Marcó que “es un acto realmente muy bueno, por poder procurar los órganos, salvar vidas, poder dar una esperanza de vida a otros pacientes, este mega operativo no se realizaba del año 2021”.

En este punto, indicó que “hoy en día podemos decir que se ha reactivado esta situación tan importante para la Provincia de Santa Cruz y tan importante para los pacientes”.

Varela explicó que en estos procesos trabajan equipos interdisciplinarios, donde cada órgano tiene un ablacionista: “Esto que desde el año 2021 no se realizaba es porque a muchos profesionales no se les pagaba, las gestiones anteriores en salud no abonaban estas ablaciones, donde el médico tiene que cobrar un honorario y realmente no se realizaba”.

Esto, agregó el ministro, “ha impactado, obviamente, hemos perdido órganos vitales para poder dar la donación de órganos y también tenemos que cumplir una ley nacional, que hoy la podemos cumplir, pero, lamentablemente del año 2021 no se realizaba, hoy lo estamos haciendo”.

Agregó que “estas técnicas de ablaciones son importantes porque salvan vidas, ante una situación tan desagradable para una familia, esa familia le da vida a otros pacientes que también son familias, entonces es un acto de amor, un acto realmente de compasión y realmente que Santa Cruz vuelva a empezar a participar, que vuelva a empezar a tener estas técnicas es de gran importancia para los santacruceños”.

Sobre las proyecciones en salud

Varela, en otro tramo, hizo un balance de gestión respecto a la Cartera Sanitaria y las acciones desarrolladas y las previstas.

“Se está trabajando muchísimo en temas de salud. La salud está pasando por una crisis a nivel nacional y Santa Cruz no escapa de esta situación. Por suerte, hemos podido normalizar ciertos hospitales en lo que es insumo, en lo que es atención. Hemos tenido un caudal, un incremento del 30-40% de la población que se ha volcado a la atención de la parte hospitalaria y eso ha llevado a que, en algunos lugares, en algunos servicios tenemos problemas, de turnos, sobre todo. Pero vamos creando situaciones para poder mejorar el tema sanitario”, explicó el ministro.

Una de las problemáticas del sistema es la necesidad de incorporar profesionales, al respecto, Varela indicó que “tenemos que empezar a incentivar estrategias junto con las obras sociales, con las Cajas, sobre todo, para traer profesionales, estamos trabajando arduamente”.

Seguidamente, el ministro mencionó: “Confío plenamente en el equipo de trabajo, las cosas se están haciendo bien, con gestión se salvan vidas”.

En otro tramo, y para cerrar, Varela recordó que se recuperaron dos ambulancias que serán destinadas a las zonas portuarias: “Desde el gobierno provincial y desde el Ministerio de Salud hemos tomado la determinación de dar dos ambulancias para la zona portuaria, tanto en la localidad de Puerto Deseado como en Caleta Olivia, para poder tratar de resguardar la vida de trabajadores”.