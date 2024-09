Federico Saavedra declara en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El ex titular de la unidad médica presidencial Federico Saavedra ingresó esta mañana a la fiscalía federal de Ramiro González para declarar como testigo en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

Saavedra arribó minutos después de las 10 y contestará más de cien preguntas bajo juramento de verdad.

El fiscal preparó 98 preguntas que se suman a las de la querella de Fabiola Yañez y a las de la defensa, en particular sobre una prescripción que le hizo a Yañez de glóbulos de árnica para tratar un moretón que tenía en el ojo y ella atribuyó a un golpe de su ex pareja.