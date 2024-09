En Ushuaia los sindicatos se manifestarán frente a las oficinas de Camuzzi por las tarifas

En Ushuaia, se llevó adelante una conferencia de prensa convocada por 48 sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de enfrentar los tarifazos en los servicios de gas, electricidad y agua en la provincia de Tierra del Fuego AeIAS. Convocaron a “movilizarse y concentrarse el sábado 28 de septiembre en las oficinas de Camuzzi, en Magallanes 299”.

En ese marco, la secretaría provincial de prensa del SUTEF, Luana Pereira, planteó que se está implementando “un tarifazo brutal que deja desamparadas a millones de personas en todo el país para garantizar los márgenes de ganancias de las empresas en un contexto de crisis social y económico, todas las organizaciones acá presentes creemos que hay que discutir cuál debe ser el modelo energético y defender los derechos de todo el pueblo y la clase trabajadora”, señaló la representante del sindicato docente.

Por otro lado, advirtió que los aumentos de los cargos fijos “implican que se use o no el servicio se paga más; y por otro, que la liberación de los precios de las garrafas impacta directamente en millas de personas que en nuestra provincia que no tienen acceso a la red de gas natural”.

“¿Se puede vivir en nuestra provincia sin calefacción? ¿Tiene derecho el gobierno de turno a hacer que nuestras pibas y pibes se vayan a dormir con frío? De ninguna manera, nosotras y nosotros no vamos a permitir que eso suceda”, advirtió Pereira.

Después señaló que “El gas, la electricidad y el agua no son un negocio, son un derecho, hay que poner la energía al servicio del pueblo y de la clase trabajadora y por eso convocamos a todo el pueblo a movilizarse y concentrar el sábado 28. de septiembre en las oficinas de Camuzzi, en Magallanes 299, de la ciudad de Ushuaia”, concluyó el dirigente del SUTEF.

A la manifestación, invitan y convocan: UTHGRA / SATSAID / UTEDYC / STVYARA / UOCRA / UOYEP / SUTERH / UTA / SEAMARA / SUETRA / La Bancaria / UPCN / AOT / SOMU / SMATA / SDU / UEJN / SECASFPI / SUTEF / FEDUN / SEMUP / ATSA / APUN / APOPS / SOEM / UDA / AATRAC / SADOP / SUPARA / APDFA / LUZ Y FUERZA PATAGONIA / CEA / APEL / Sindicato de Guincheros Maquinistas y Grúas Móviles / ASIMRA / SOMRA / ASEOM / SOYEM TOLHUIN / La Fraternidad / ATRARA / Corriente Insurrecta / Que nos escuchen / Movimiento Evita / Soberanxs / Faldeo de Andorra / UTEP / Barrios de Pie.