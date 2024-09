Empleadas domésticas: postergan definición del aumento salarial, pero confirman suba de adicionales

El incremento en algunos beneficios sociales podrían sumarse a los ajustes salariales que se discuten en la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares.

La Comisión de Casas Particulares tenía pactado reunirse esta semana (más precisamente el miércoles 18) para revisar la posibilidad de un nuevo ajuste. Sin embargo, el encuentro fue suspendido y ahora habrá que esperar hasta los próximos días para saber si lograrán o no una actualización de los salarios.

El encuentro podría concretarse el martes 24 o el miércoles 25 de septiembre, y se espera que en ese encuentro puedan cerrar un ajuste para septiembre y octubre 2024.

Así las cosas, por ahora, el mes en curso seguirá sin cambios tras el último acuerdo salarial que tuvo un ajuste de 13%, repartido de la siguiente manera: 8,5% para julio y 4% para agosto. Si bien a simple vista, se ve una suba de 12,5%, como es un aumento acumulativo, el porcentaje de ajuste total es mayor. Al momento de hacer las cuentas hay que tener presente entonces que, así como para los salarios de julio, se tomaron los de junio; para los de agosto, habrá que tomar los valores del séptimo mes del año. Y para los de septiembre, los del séptimo mes del 2024.

Para los empleadores que pagan por hora, en cambio, no debería haber ninguna variación respecto al mes pasado.

El 22 de agosto pasado se realizó un encuentro, en el que se debatió: la formalización del pago viáticos. Ese día, la representación gremial presentó una nota con el tema viáticos y en la que solicitaron además una campaña nacional de difusión, concientización y registración. «La nota se presentó formalmente en la secretaría de Trabajo, y ahora está en estudio en el ministerio», señaló Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).

Dos incrementos confirmados para octubre

A partir de octubre, las trabajadoras domésticas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán un aumento del 4,2% en sus pagos mensuales. Esta actualización, aún pendiente de oficialización en el Boletín Oficial (BORA), se suma a los beneficios de la Tarifa Social, que ofrece descuentos en los pasajes de trenes y colectivos urbanos. El porcentaje de descuento, del 55%, se aplicará a tarifas que, tras los aumentos de agosto y septiembre, alcanzarán en octubre los $154 en algunos tramos.

Aumento de la AUH y Tarifas Sociales para trabajadoras domésticas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en octubre un incremento del 4,2% en la AUH, uno de los beneficios compatibles con el régimen laboral de empleadas domésticas.

En cuanto a la Tarifa Social, esta otorga descuentos a los usuarios del transporte público, incluyendo trenes, colectivos y subtes. El descuento del 55% se aplica a quienes estén registrados en el Atributo Social Federal, entre ellos, las trabajadoras de casas particulares. Con los recientes aumentos en las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Empleadas domésticas: a cuánto quedan los salarios mínimos por mes en septiembre 2024

– Quinta categoría: con retiro, el salario mínimo de septiembre será de $ 321.361. Para aquellas que trabajan sin retiro, de $ 357.350.

– Cuarta categoría: el mínimo de este mes será de $ 357.350. Y para las «sin retiro» de $ 398.229, respectivamente.

– Tercera categoría: recibirán como mínimo $ 357.350 el mes.

– Segunda categoría: para las empleadas que trabajan y se van en el día, el mínimo será de $ 366.265. Y aquellas que son «cama adentro» cobrarán no menos de: $ 407.715.

– Primera categoría: para las con retiro, $ 394.234. Sin retiro, en cambio, la cifra será de $ 439.131 el mes.

Empleadas domésticas: a cuánto queda la hora en septiembre de 2024

– Quinta categoría: cobrarán un mínimo de $ 2.620 la hora para las sin retiro. Y para las empleadas «con cama adentro», de $ 2.826.

– Cuarta categoría, la hora para las «con retiro» es de $ 2.826 y de $ 3.160 para las «sin retiro».

– Tercera categoría: el mínimo pasa a ser de $ 2.826 la hora.

– Segunda categoría: deberán cobrar la hora unos $ 2.992, para la modalidad «con retiro» y $ 3.280 las «sin retiro».

– Primera categoría: las con retiro cobran un mínimo de $ 3.160 la hora en septiembre. Y para aquellas con retiro, la hora queda en $ 3.461.