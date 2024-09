El Mundial de Clubes 2025 ya confirmó los estadios sedes en Estados Unidos

La FIFA confirmó las sedes del Mundial de Clubes 2025, competencia que se jugará en los Estados Unidos y que contará con las participaciones de Boca Juniors y River Plate.

Serán en total 12 estadios sedes; siendo escenario de la Final del certamen en el MetLife de New Jersey.

Serán 32 clubes en juego

Según detalló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “el Mundial de Clubes FIFA 2025 se disputará en 12 estadios fantásticos, en los que los jugadores de los 32 mejores equipos del planeta escribirán un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial”.

Infantino, agregó a la vez que “este nuevo torneo de la FIFA es el único ejemplo de solidaridad e inclusividad real que existe a nivel mundial en el fútbol de clubes, ya que permitirá a clubes de África, Asia, Oceanía y América Central y del Norte jugar contra los grandes clubes de Europa y Sudamérica en un increíble Mundial que contribuirá en gran medida a hacer crecer el fútbol de clubes y a potenciar el talento en todo el planeta”.

Cuándo se jugará

El Mundial de Clubes se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025 en Estados Unidos y contará con un formato de ocho grupos de cuatro equipos, donde los dos mejores de cada uno avanzarán a los octavos de final, donde comenzarán las instancias de eliminación directa.

Todos y cada uno de los Estadios para el Mundial de Clubes 2025

MetLife Stadium, en New Jersey: 82.500 personas

Mercedes Benz Stadium, en Atlanta: 75.ooo personas

Hard Rock Stadium, en Miami: 65.000 personas

Inter&Co Stadium, en Orlando: 25.000 personas

Camping World Stadium, en Orlando: 65.000 personas

Bank of America Stadium, en Charlotte: 75.000 personas

TQL Stadium, en Cincinnati: 26.000 personas

Estadio Rose Bowl, en Pasadena: 88.500 personas

Geodis Park, en Nashville: 30.000 personas

Lincoln Financial Field, en Filadelfia: 69.000 personas

Lumen Field, en Seattle: 69.000 personas

Audi Field, en Washington: 20.000 personas

Los equipos sudamericanos que clasificaron al Mundial de Clubes 2025:

Palmeiras: campeón Copa Libertadores 2021.

Flamengo: campeón Copa Libertadores 2022.

Fluminense: campeón Copa Libertadores 2023.

Boca: ranking Conmebol.

River: ranking Conmebol.

Por definir: campeón de la Copa Libertadores 2024.