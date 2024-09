Deportivo Madryn y Guillermo Brown, paralizan Puerto Madryn con un nuevo clásico y mucho en juego

Esta tarde, desde las 19 horas, la ciudad de Puerto Madryn se paralizará ante un nuevo clásico del futbol entre Deportivo Madryn y Guillermo Brown, los dos clubes más populares madrynenses que se medirán en el Estadio Abel Sastre por la Fecha 34 del Torneo de la Primera Nacional.

Será con el arbitraje de Bruno Amiconi, en un juego que promete ser una fiesta histórica, al ser la primera vez en la que se disputará un clásico portuario con iluminación artificial. Los equipos, con realidades y luchas distintas, buscarán darle una alegría a sus fanáticos.

El clásico se lleva todas las expectativas

Desde las 19 horas y en el Estadio Abel Sastre, jugarán el Deportivo Madryn y Guillermo Brown en el marco de la 34° Fecha del Torneo Carlos Timoteo Griguol de la Primera Nacional, en lo que será el duelo Interzonal de la programación.

Bruno Amiconi será el juez principal del cotejo que tendrá lugar en casa del «Depo», en lo que marcará un hecho histórico para el futbol local, ya que será la primera vez que el clásico madrynense entre los dos clubes más populares se jugará con luz artificial.

Madryn llega en un brillante momento

A la vez, la enorme expectativa que hay en la previa del cotejo, está dada por el presente que transitan cada uno de los equipos: por parte del «Aurinegro» el conjunto local está en un gran momento futbolístico y deportivo, que lo tiene como uno de los mejores ubicados en su Zona, la B, estando en el 6° puesto con 53 unidades y con serias chances de pelear por el ascenso.

En lo futbolístico en si, el equipo que lidera Leandro Gracián, presente una clara idea de juego, teniendo recambio a vez en cuanto a nombres y teniendo a Nicolás Sánchez como la gran figura y manija del once «Aurinegro».

Brown llega último

Por su parte, Guillermo Brown no esta en su mejor momento: el equipo que hoy en día dirigen en dupla técnica Andrés Iglesias y Martin Rolle, están ubicados en el último puesto de la tabla de posiciones de la Zona A de la competencia, contando con 32 unidades, dos menos que el que lo sigue que es Arsenal y que es el que estaría jugando la Promoción.

«La Banda» está en descenso directo y si el certamen terminara hoy, perdería la categoría; en la que está desde hace 12 temporadas consecutivas.

El pasado domingo, tras la derrota sufrida ante San Martin de San Juan, «la Banda» se quedó sin entrenador, ante la salida, en principio en común acuerdo con la dirigencia por parte de Arnaldo «Cacho» Sialle, que volvió tras varios años a la institución y no pudo reencausar el rumbo del equipo y sacarlo de la critica situación.

Será el tercer clásico en la categoría

En la segunda categoría del futbol argentino en esta Primera Nacional, Deportivo madryn y Guillermo Brown jugarán esta tarde su tercer choque: se reparten una victoria cada uno, en condición de visitante en cada caso.

El primero de los duelos fue el 23 de marzo de 2022 en el Estadio Abel Sastre, con victoria de los brownianos, dirigidos por entonces por Andrés Yllana (luego DT del Deportivo Madryn), por 1 a 0 y con gol anotado por Sergio «Pampu» González; mientras que el pasado 12 de mayo en el Estadio Raul Conti, fue triunfo del «Depo», también por 1 a 0 con el gol de Nicolás Sánchez. Este último cotejo, estuvo empañado por una polémica actuación del árbitro en esa ocasión, Lucas Comesaña.

Los equipos

En cuanto a los once iniciales de cada uno de los equipos, sus entrenadores no dieron confirmación. En el caso del Deportivo Madryn, Gracián expresó que están todos los futbolistas a disposición, al no tener lesionados ni suspendidos, por lo que no habría variantes con respecto al equipo titular que igualó el pasado viernes ante Atlético Rafaela.

En tanto, en Brown, Iglesias y Rolle tampoco dieron confirmaciones en cuanto al equipo titular, aunque si se vislumbra el regreso del referente Mauro Fernandez, a quien se guardaba de su recuperación por le desgarro que sufrió en el choque ante Estudiantes de Caseros semanas atrás.