Declara la ex ama de llaves de la Quinta de Olivos en la causa contra Alberto Fernández

La primera testigo citada para declarar por la defensa de Alberto Fernández, Cintia Tonnietti, ex ama de llaves en la Quinta de Olivos arribo está mañana a los tribunales.

Tonnietti dará su testimonio como testigo bajo juramento de verdad en la causa por violencia de género del ex mandatario contra Fabiola Yañez.

La declaración será ante el fiscal federal Ramiro González luego de que la mujer ya prestó testimonio en una escribanía a instancias de la defensa del ex presidente y ahora tendrá que volver a manifestar todo bajo juramento de verdad.