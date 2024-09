Córdoba: controlaron el incendio en Valle de Punilla, pero se mantiene el alerta de riesgo extremo

La provincia de Córdoba dio a conocer una buena noticia después de que se haya confirmado que los incendios en Valle de Punilla y otros sectores fueron controlados, pese a que se mantiene el riesgo extremo.

De acuerdo al último parte, el incendio en el Valle de Punilla no registra actividad y para enfriar el perímetro y evitar reinicios de fuego por el viento, alrededor de 400 bomberos trabajaron durante la noche en la zona.

Además, anunciaron que en la mañana del viernes, “aviones hidrantes operarán en la zona para completar la tarea”.

“El incendio de Villa Berna sigue en guardia de cenizas, con perímetros inestables. En San Marcos Sierras y en Sierras Chicas no se registra actividad de fuego pero hay mucha inestabilidad en los perímetros”, detallaron.

En Salsacate todavía hay actividad, pero el fuego está sectorizado en algunos lugares: “Los aviones hidrantes pudieron trabajar a pesar del viento y los bomberos, el personal del ETAC y las brigadas que vinieron del Sur y del Noroeste del Plan Federal de Manejo del Fuego ayudaron a sectorizar la actividad”.

Aunque se tratan de buenas noticias tras el panorama desalentador de los últimos días, desde el Gobierno de Córdoba resaltan que “se mantiene el alerta por condiciones de riesgo extremo de incendio debido a las condiciones climáticas con altas temperaturas, que el domingo y el lunes podrían llegar a más de 30 grados”.

Desde que comenzaron los incendios en Córdoba hubo 11 detenidos: tres fueron condenados

Once detenidos hubo desde que comenzaron los incendios en Córdoba según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y del total tres ya fueron imputados, mientras que ahora solo hay cuatro personas en prisión.

El funcionario remarcó que hubo 11 detenidos, de los cuales tres fueron condenados previamente, cuatro liberados y otros cuatro se encuentran detenidos.