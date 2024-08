Un jurado decidirá en la causa del apuñalado encontrado en un patio de Trelew

Durante la jornada del miércoles 21 de agosto se llevó a cabo en una de las salas de audiencias de la Oficina Judicial de Trelew, una audiencia preliminar en el marco de una causa en la que se investiga la muerte Marcelo Palavecino y por la que está acusado Jesús Ralinqueo, quien se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio.

Cambio de calificación

Al inicio de la audiencia la defensora particular de Jesús Ralinqueo, Gladys Olavarría, tomó la palabra para exponer los argumentos que, entiende, debían ser tenidos en cuenta para solicitar el cambio de calificación legal provisoria escogida por el Ministerio Público Fiscal de homicidio por la de encubrimiento.

La defensa expuso como eje central de su postura la falta de prueba científica, como el resultado negativo de ADN respecto de la participación de su defendido en el crimen, como así también que el resto de la parte de la prueba recolectada no son indicios directos que se puedan relacionar con la responsabilidad de Ralinqueo, dejando solamente la posibilidad que, eventualmente, pueda ser acusado de encubrimiento por el hecho que el cuerpo fue encontrado en su domicilio.

De acuerdo con la acusación pública fiscal, el hecho tuvo lugar en el mes de mayo del año 2023 en un domicilio del barrio Don Bosco de la ciudad de Trelew. La fiscalía sostiene que Jesús Alberto Ralinqueo, propietario de la morada, con conocimiento de lo que hacía y con la intención de producir la muerte- valiéndose de un arma blanca-, atacó a Marcelo Roberto Palavecino quien allí alquilaba una pieza, asestándole siete estocadas.

Una vez concretada la agresión, Ralinqueo con el fin de ocultar dicho accionar, cavó una fosa en el patio interno y aprovechando los paredones de la misma, enterró el cuerpo sin vida de Palavecino, colocando sobre el mismo escombro, basura y las prendas de vestir, para culminar realizando una carpeta de cemento con forma de circunferencia.

La jueza penal María Tolomei, en primer término, resolvió no hacer lugar al pedido de recalificación de la defensa fundamentando que en caso que el hecho de la acusación fiscal no pueda probarse, correspondería la absolución del imputado y no la recalificación por otro delito. Luego se refirió a la falta de prueba que relacione al acusado con el hecho, según lo manifestado también por la defensa, entendiendo que esa cuestión deberá ser dirimida en el marco de un debate y de esa manera, finalmente, resolvió elevar la causa a juicio oral y público por jurados.