Turismo de Nación invertirá en un juego de computadora

A través de una peculiar campaña de promoción turística, Argentina se convirtió en el primer país en tener su territorio representado en el popular videojuego Fortnite. Según declaraciones de la hermana del presidente y secretaria General de la presidencia, Karina Milei. el principal objetivo es promover el turismo en el país. «Argentina es el primer país del mundo en utilizar Fortnite como plataforma de promoción turística. Este trabajo se encuentra en línea con el objetivo político de posicionar a nuestro país como un HUB de desarrollo tecnológico», señaló Karina Milei en su cuenta de X.

En este sentido, la estrategia diseñada por el gobierno está alineada con un estilo distintivo de su administración, que busca aprovechar al máximo las oportunidades que brindan la tecnología en general y las plataformas de internet en particular. Al respecto, el costo de esta iniciativa no fue divulgado.

Por su parte, Stadio Plus, desarrollador de juegos, compartió en la misma red social el trabajo realizado en conjunto con el gobierno nacional y Marca País.

Entre los sitios más destacados en el videojuego figuran el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú, los cerros del norte Argentino y las bodegas de Mendoza.

¿Cómo acceder al contenido?

Para acceder al contenido hay que buscar el servidor específico de Argentina, que se verá como una isla dentro del juego. El código de acceso a esta isla especial es el 2667-5881-4517.

Por su lado, el Fortnite adquirió gran popularidad en el año 2017. Desde allí, millones de jóvenes se fanatizaron por este videojuego disponible en todo tipo de consolas.