Se inicia en Diputados el debate sobre la implementación de juicios por jurados

A dos semanas de que el Gobierno nacional presente un proyecto de ley -que aún no ingresó formalmente al Congreso- sobre la implementación de juicios por jurados, está previsto que un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados comience con el debate.

El encuentro fue convocado para este miércoles a las 14 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja. En lo que va de este año, ya presentaron iniciativas en este sentido los legisladores Juan Manuel Pedrini (UP), Carla Carrizo (UCR), Gustavo Bordet (UP), Juan Brügge (EF), Roberto Mirabella (UCR), Gerardo Milman (Pro), Margarita Stolbizer (EF) y Fernando Carbajal (UCR).

Al igual que sucede con proyectos como “ficha limpia” o régimen penal juvenil, que el oficialismo impulsa con un texto propio, este es otro tema que estuvo también en la agenda parlamentaria durante el gobierno de Cambiemos y no logró avanzar.

El juicio por jurados se trata de un método reconocido en la Constitución Nacional y que ya se aplica en distintas provincias del país, pero no a nivel nacional.

Hace dos semanas atrás, el Poder Ejecutivo realizó la presentación de su proyecto durante una obra de teatro interactiva, en un evento que se realizó en el exCCK, hoy Palacio Libertad, con la participación del presidente Javier Milei.

En su discurso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, enfatizó que esta herramienta “se utiliza en el Reino Unido y los Estados Unidos y rige en 21 países de América”. “Lo propusieron grandes pensadores y toda la doctrina seria lo apoya desde hace 170 años, pero acá nunca se implementó lo cual es inadmisible”, agregó.

“En un país donde la justicia ha sido muchas veces lejana y tardía, este proyecto busca devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones y la certeza de que sus valores y principios guiarán el proceso judicial”, aseguró.