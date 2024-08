Se hartó de esperar a la Municipalidad y salió a tapar los baches de Comodoro

Un vecino de Comodoro Rivadavia, cansado de esperar que la Municipalidad arregle las calles de Zona Norte, tomó una pala y se puso a rellenar los innumerables pozos entre Km 8 y Palazzo.

«Fijate cómo están las calles. No es porque alguien me mande, sino para cuidar mi auto. Estas calles las recorro todo el día, yendo para Standard, para Palazzo. Si usted va a Palazzo, verá que pasando Bomberos también tapé. Al lado de la YPF y en el barrio Petroleros también. Todo eso lo he tapado yo porque es un desastre y nadie hace nada«, contó.

Demetrio González explicó por qué decidió tomar el toro por las astas: «Llevo bastante tiempo reclamando. No quiero romper mi auto. Ya me pasó volviendo de Rawson en la Ruta 3. Reventé una cubierta y nadie se hace cargo. Decidí tomar la pala y tapar los pozos. Así ando todo el día, gastando nafta igual«.

«Algunos vecinos me saludan, me tocan bocina. Muchos se acuerdan del intendente. Me da bronca que la Municipalidad, teniendo tanta gente, cómo no van a traer un poquito de asfalto, con un grupito de cinco personas. Con dos o tres paladas de asfalto lo tapan», lamentó.