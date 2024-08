Qué dijo Marley tras ser denunciado por presunta corrupción de menores

El conductor habló en LAM y definió el relato Adrián Alfredo Molina, su denunciante, como «mentiroso y fantasioso».

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue denunciado por supuesta corrupción de menores. Adrián Alfredo Molina, su denunciante de 45 años, está radicado en Miami pero viajó a Buenos Aires para presentarse ante la Justicia.

Ahora, el conductor respondió a las acusaciones y las tildó de falsas y ‘fantasiosas’. Ángel de Brito se comunicó con Marley durante la trasmisión de LAM para preguntarle su opinión sobre la denuncia en su contra. Según el relato de Molina, la estrella de Telefe intentó tener relaciones sexuales con él, y ante su negación, le puso una sustancia química conocida como popper en su nariz que lo habría hecho desmayar.

‘Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo. Obviamente, es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rapidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica», le escribió el conductor de Survivor vía mensajes a Ángel de Brito.

“Mañana mismo me pongo a disposición de la Justicia porque nadie me notificó, y en función de esto le voy a decir a mis abogados que lo denuncien (A Adrián Molina) penalmente”, sostuvo.

Ante la palabra de Marley, la panelista Yanina Latorre cuestionó el mensaje, explicando que el denunciante no pide una compensación económica, sino que con el juicio se sepa “la verdad”. El conductor de LAM sostuvo que lo de la compensación es una “deducción” de él, por la rápida filtración a los medios y ninguna notificación formal hacia su persona.

«Esto es lo que deduce él, que por algo llega a los medios, supone Marley, con una finalidad económica para llegar a un acuerdo extrajudicial que no va a ser la primera vez que ocurra con este tipo de denuncias», explicó Ángel de Brito.