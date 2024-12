Presentan la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

Los días 7 y 8 de septiembre, en la Escuela 84 “Manuel Belgrano” de Puerto Madryn, se llevará a cabo la XV edición de la Fiesta de las Colectividades Inmigrantes, así lo anunciaron a través de una conferencia de prensa las Asociaciones de Bolivia, España, Gales, Italia, Países Árabes y País Vasco,

El acto inaugural está previsto que se desarrolle, en el SUM del establecimiento de Mitre entre Avenida Gales y Sarmiento, el sábado desde las 18 horas con la presencia de autoridades de la ciudad. Y permanecerá abierta el sábado de 17 a 23 horas y el domingo de 11 a 18 horas.

Stands y actividades

Las colectividades participantes ofrecerán en sus stands, además de atenderlos con vestimenta típica y adornarlos con elementos propios de la cultura de cada país, algunas de sus recetas tradicionales.

En el stand de Arabia habrá Kebe (kepi), Fatay, Babaganush, Humus, Labin y Tabule entre las propuestas saladas, y Harise y Baklava en los dulces. En el de Bolivia, sandwich de chola y empanadas salteñas (saladas), y Api con pastel de queso (dulces). En el de Chile, pernil de cerdo ahumado, empanadas de carne, calzones rotos, empanadas de manzana (salado) y mote con huesillo (dulce). En el de Croacia, Fritule, Makovnjača, Kuglof, Kolači y Galletitas licitar (dulce). En el de Españo, Tortilla española y Paella (salado), y Chocolate con churros y Arroz con leche (dulces). En el de Gales, Oggies, Tarta de puerro (salado), y variedad de repostería tradicional galesa como Tarta de crema, Torta negra, Tarta de fin de siglo, Teisen Bach, Tarteletas con crema de limón, entre otras. En el de Italia, Pizza de muzzarella al taglio, Ravioles con salsa (salado); Cannoli siciliano, Tiramisú y Crostata (dulces). En el del País Vasco, Pinchos de pan casero con variedades como langostinos, berenjenas, tortilla, jamón crudo, rúcula y parmesano (salados), Natilla (dulces). Y en el de Venezuela, Malta y Chicha venezolana (bebidas), Arepas de carne, pollo y verdura; Tequeños de queso, Cachitos venezolanos (salado), y Tarta de Piña y Torta tres leches (dulces).

Por otra parte, las distintas colectividades sumarán espectáculos de música, danza y colorido en cada hora de la fiesta. Además, se promoverá, de 18 a 20 el sábado y de 15 a 17 el domingo, un rincón de arte infantil para que los niños puedan tomar contacto con las vestimentas y banderas de cada uno de los países representados.

Después de cada espectáculo, se ofrecerán sorteos de productos de las distintas colectividades a través del ticket de bienvenida que, en forma gratuita, se entregará en el ingreso a cada participante que se acerque a esta nueva edición de la Fiesta de las Colectividades.

Organización

El comité organizador, integrado por las cinco colectividades que tienen mayor presencia y antigüedad, promueve que las colectividades que se encuentran en proceso de conformación puedan terminar sus trámites. Además, expresaron que aquellas que no están en condiciones de participar con un stand, siempre son bienvenidas a incluirse a través de manifestaciones culturales u otras actividades que quieran proponer, buscando que todos los grupos de inmigrantes que viven en la ciudad puedan sentirse representados en el marco de la fiesta.

En este sentido, las asociaciones de Bolivia, España, Gales, Italia, Países Árabes y País Vasco vienen avanzando, desde abril, con los detalles e incluso la elaboración de un reglamento que permita a futuras asociaciones de colectividades, que aún no cuenten con su documentación en regla, participar de la feria.

Incluso han generado un espacio para que comercios que elaboran comidas típicas (y que aún no tienen una colectividad representada en la fiesta) puedan sumarse y enriquecer esta propuesta de culturas y sabores.

Por otra parte, desatacaron que el comité organizador ha mantenido diversas reuniones y desarrollado intensas gestiones para lograr el préstamo de las estructuras metálicas para el armado de stands, los mesones y bancos, para que el público pueda disfrutar de las comidas y bebidas típicas (sin alcohol). También se ha dispuesto el cableado para dotar de energía a los stands y equipos de luces y sonido para los espectáculos tradicionales que cada colectividad presentará a lo largo del programa de ese fin de semana.

Por estos aportes, agradecen a la Municipalidad de Puerto Madryn, en particular a las Subsecretarías de Gobierno, de Cultura y de Servicios Públicos y a la Secretaría de Turismo. Asimismo, agradecieron el apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones, a través de la Delegación de Puerto Madryn.

Por último, la organización expresó su agradecimiento a los comercios de la ciudad que apoyan esta propuesta, entre ellos librería Abecedario, imprenta Grafitho, alarmas Bayron, Casa Mickey, Mv Aberturas, Pizzbeer y seguros La Segunda.