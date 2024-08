Madryn, la más inclusiva: destacan que el turismo LGBTQ está creciendo año a año

Matías García, coordinador de la región patagónica en la Cámara de Comercio LGBTQ Argentina reveló datos alentadores para la industria turística inclusiva: crece año a año la cantidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans y queers que eligen Puerto Madryn para vacacionar y destacan el buen recibimiento de la gente local.

En los estudios de AzM Radio, García contó el desarrollo de su trabajo en la cámara desde su génesis: «Madryn viene creciendo año a año. La primera vez que participé de un GNetwork (Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ), la gente no sabía dónde quedaba Puerto Madryn. Juro que hubo un momento de aquel evento en que me fui afuera y me puse a llorar. Era muy triste. Pero eso me dio más fuerzas para volver y trabajar más duro».

«Tres años después, volvimos al evento y dimos una conferencia a sala llena. Desde ahí hubo un antes y un después. Empezamos a estar en el mapa. Desde entonces, el turismo LGBTQ empezó a crecer en la ciudad. Un 4% de los turistas elegía Madryn. En 2021 llegamos al 11,5%. El año pasado nos dio un 19,8%«, detalló.

Consutado sobre cuál es el motivo que lleva a los turistas LGBTQ a elegir la ciudad del Golfo, García opinó que «por la naturaleza, pero sobre todo por la localidad. Madryn es totalmente inclusiva. La gente no te falta el respeto. Puede haber alguno, como en todos lados, que piense diferente. Pero lo principal que tiene Madryn es la gente«.

Por último, el empresario destacó el acompañamiento del sector público: «Sin el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, no hubiésemos logrado ese crecimiento».