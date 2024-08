Luis Landriscina recibió la mención de honor de la Cámara de Diputados

Este lunes 12, el Secretario de Cultura del Ministerio de Capital Humano, Leonardo Cifelli, acompañado por la Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Liliana Barela, participó en el acto de entrega de la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”, al humorista, actor y cuentista chaqueño, Luis Landriscina, al que asistió especialmente invitado por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem quien lo recibió en el Salón de Honor momentos previos de comenzar la ceremonia.

En el Salón de los Pasos Perdidos, el homenaje fue presidido por el gobernador de la Provincia del Chaco, Leandro Zdero; junto a familiares, amigos, autoridades, personalidades de la cultura e invitados especiales, acompañados por los diputados Juan Fernando Brügge, impulsor del proyecto.

La «Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

El acto

Los invitados recibieron una postal con la foto de Landriscina y en el reverso la siguiente frase de su autoría: «El único rédito de un gesto solidario es la alegría del alma». El evento comenzó con la proyección de un video con imágenes del humorista, con su voz en off reciando el poema «Casi gringo» con el que debutó hace 60 años atrás en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

El primero en tomar la palabra fue el impulsor de este reconocimiento, Juan Fernando Brügge, quien explicó las razones de esta iniciativa: «¿Por qué Don Luis con esta distinción de un grande como Alberdi? Primero obviamente por su trayectoria. Ni dudar de que han pasado muchas décadas en donde él a través de su profesionalidad ha sabido retratar lo que es el interior de la República Argentina. A través de sus narraciones, a través de su relato, a través de sus cuentos, él ha hecho ese viaje imaginario por el interior del país. A mí que me gusta recorrer nuestra querida Argentina, me daba cuenta de que lo que él relataba era la verdad, la realidad, porque nos encontrábamos con esos personajes. La generosidad de Luis nos visibilizaba todas esas personas que a veces son relegadas la sombra de la historia. A través de los cuentos, de las narraciones, él los ponía en evidencia y nos permitía recordar. Recordar de dónde venimos, recordar el crisol de razas que somos. Y como él con mucho cariño y respeto logró mostrarnos eso que somos».

Por su parte, el homenajeado reconoció: «Todas estas distinciones son una caricia al alma. Como a lo largo de mi vida he recibido muchas, la gente puede pensar de que a mí me resbala. De ninguna manera. Valoro casa cosa y agradezco cada cosa. Porque primero le debo a Dios el don de la gracia. Porque no hay escuela para graciosos. Si él no me hubiera dado el don, yo trato de administrarlo lo mejor posible para no descarrilarme. No poner una palabra que pueda ofender. Y tengo la alegría de que el que me encuentra me agradece de que nunca dije una mala palabra. Entonces nunca hubo que poner una abuela colorada, ni mandar los chicos para el patio. porque va a empezar Landriscina ahora. Yo siempre traté de que el humor mío fuera de familia». Y agregó: «Tal vez eso es lo que yo más le agradezco a Dios, que me ha permitido perdurar a lo largo del tiempo. Y que hoy jóvenes que no vieron arriba del escenario me encontraron por el Youtube».

Entre las personalidades de la cultura, amigas del homenajeado, estuvo presente el cantautor Jairo, quien también le dedicó unas palabras: «Quería hablarles un poco del hombre que me ha permitido la cercanía, estar cerca de él, de su familia. Hemos compartido momentos hermosos, algunos muy alegres, algo muy natural tratándose de él. Pero también hemos compartido otros momentos menos alegres, Y ahí es donde ha demostrado siempre, lo que significa para él la amistad. Borges decía que la amistad es la pasión redentora de los argentinos, y creo que Luis es un gran amigo porque además es un amigo que te presenta a sus amigos. Yo he conocido mucha gente desde que vine a Argentina de nuevo después de pasar un período afuera, y una de las cosas que más contribuyó a que yo me hiciera con el terreno de nuevo digamos de mi propio país fue el hecho de conocer a Luis. Porque es una amistad muy generosa».

Para el momento de la entrega de la mención de honor el gobernador de Chaco Leandro Zdero también le obsequió un presente. Al finalizar la ceremonia, Luis Landriscina se tomó una foto con familiares y las autoridades presentes entre ellas el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien señaló: «Estoy emocionado por la entrega de este reconocimiento a este gran artista que tanto ha hecho para regalarnos alegría a millones de argentinos, demás está decir que lo tiene más que merecido”.