Liberaron a los rugbiers franceses detenidos por abuso sexual en Mendoza

La Fiscalía Adjunta en lo Penal a cargo del doctor Gonzalo Nazar ordenó la liberación de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, denunciados por el delito de abuso sexual agravado en Mendoza.

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza comunicó la decisión del fiscal Nazar de liberar a los rugbiers franceses denunciados por el delito de abuso sexual agravado en la provincia cuyana. El fiscal alegó que no hay elementos de convicción suficientes para requerir la prisión preventiva de los jugadores y, además, también sostiene que hay contradicciones en el relato de la víctima.

En paralelo a esta determinación dada desde la Justicia de Mendoza, el fiscal Nazar informó que aún no podrán salir del país y, por el momento, no podrán retornar a Francia. Además, también sostuvo que se mantengan las medidas de coerción como la retención de los pasaportes y la prohibición de contacto, por cualquier medio, con la denunciante.

La decisión del fiscal Nazar se dio tras la viralización de audios que la víctima le envió a una amiga tras el encuentro con los dos jugadores franceses.

El hecho se dio en la madrugada del sábado 7 de julio cuando la mujer denunció que fue abusada en una habitación del hotel Diplomatic, por parte de dos integrantes de la Federación de Rugby de Francia (FRF), quienes habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas.