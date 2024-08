Las Damas Rosadas de Puerto Madryn celebraron su 38º aniversario

Las Damas Rosadas de Puerto Madryn, un grupo de voluntarias comprometidas con la asistencia a los pacientes del Hospital Andrés Ísola, celebraron recientemente su 38º aniversario. Durante casi cuatro décadas, estas mujeres han dedicado tiempo y esfuerzo para mejorar la estancia de los pacientes hospitalizados y brindar apoyo tanto a ellos como a sus familiares. En el acto conmemorativo, se les rindió homenaje por su sacrificio y el papel fundamental que desempeñan en la comunidad.

Una historia de servicio y compromiso

Fundada en 1986, Las Damas Rosadas surgió como una respuesta a la necesidad de asistencia y acompañamiento en el hospital local. En sus comienzos, el grupo se reunía en un domicilio particular, ya que no contaban con un espacio propio. “Empezamos en un domicilio porque no teníamos lugar”, recordó Leonilda Beatriz Bruno, una de las integrantes más veteranas, quien se unió al grupo en 1994. “Una de las chicas del barrio nos prestó su casa para reunirnos hasta que nos dieron un lugar afuera, donde se arreglaba la ambulancia. Los chicos de la Politécnica nos ayudaron con el techo y finalmente ahí se consolidó el grupo”.

La dedicación de las Damas Rosadas no solo se limitaba a acompañar a los enfermos, sino que también realizaban actividades para recaudar fondos, como ferias de ropa, con el fin de comprar productos de higiene personal y otros artículos necesarios para los pacientes. “Hacíamos que los socios aportaran dos pesos en aquel tiempo para comprar champú y otros elementos para los enfermos”, explicó Aidelena de la Rosa, otra integrante de larga trayectoria.

El apoyo de la comunidad, clave para su continuidad

El trabajo de Las Damas Rosadas siempre ha contado con el respaldo de la comunidad de Puerto Madryn. “Los vecinos siempre fueron participativos y ayudaron. No podemos decir nada negativo; la comunidad siempre ha estado presente, incluso en épocas difíciles”, destacó Leonilda Beatriz Bruno. Durante los primeros años, la organización recibía donaciones de ropa, máquinas de coser y tejer, entre otros objetos, que luego vendían para recaudar fondos. “Conseguíamos todo lo que podíamos para tener un dinero que nos permitiera comprar lo necesario”, agregó.

Las necesidades en el hospital han cambiado con el tiempo, pero la misión de Las Damas Rosadas se mantiene firme. Durante la pandemia de COVID-19, algunas integrantes mayores dejaron de asistir presencialmente al hospital, pero continuaron colaborando desde sus hogares, gestionando donaciones y organizando actividades. “Desde el COVID, yo colaboro desde afuera. Me alcanzan ropa y yo la distribuyo o pido a la comunidad que se involucre. Participamos de otra manera ahora”, mencionó Leonilda.

Nuevas generaciones, misma pasión

En la actualidad, el grupo ha sido revitalizado por la incorporación de mujeres jóvenes que aportan nuevas ideas y energías. “Son un grupo hermoso de chicas jóvenes, con mucha pujanza y voluntariado. Valoramos enormemente su energía porque nosotras, las mayores, ya no tenemos tanto ánimo debido a las enfermedades o las responsabilidades familiares”, expresó Leonilda. A pesar de los desafíos, la agrupación sigue adelante con más fuerza que nunca.

El reconocimiento recibido en el aniversario fue un motivo de gran alegría para todas las integrantes, quienes agradecieron el apoyo constante de la comunidad y destacaron la importancia de seguir sumando colaboradores. “Necesitamos que más gente colabore, incluso empresas, para poder mejorar nuestras instalaciones. Actualmente, tenemos un contenedor que utilizamos, pero necesitamos cubrirlo porque es de chapa y hace mucho frío en invierno y calor en verano”, solicitaron.

Un llamado a la solidaridad

Las Damas Rosadas hicieron un llamado a la comunidad y a las empresas locales para que continúen apoyando su labor. “Queremos una ayuda para mejorar nuestro espacio, y luego podemos devolver el apoyo con lo que se junta de la cuota societaria”, señalaron. Su deseo es poder tener un lugar más adecuado donde seguir brindando sus servicios sin interrumpir las operaciones del hospital.

En sus 38 años de historia, Las Damas Rosadas de Puerto Madryn han demostrado que el amor al prójimo y la voluntad de ayudar pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Hoy, más que nunca, siguen siendo un ejemplo de solidaridad, entrega y compromiso con la comunidad, inspirando a nuevas generaciones a continuar su noble labor.