La producción de litio se duplicó y esperan que con el RIGI se dispare aún con más fuerza

La producción de litio se duplicó en el último año y se espera un crecimiento aún mayor de la mano de la demanda de autos eléctricos.

En junio se produjeron 6.070 toneladas de carbonato de litio, lo que representó un incremento del 102% respecto del mismo mes de 2023.

El sector de electromovilidad demanda cada vez más este mineral clave para la producción de vehículos eléctricos.

El sector está reflejando además una recuperación de la economía que se empieza a notar en otros sectores.

El aumento tan fuerte en la extracción de litio está directamente relacionado con las inversiones que vienen anunciando los grandes consorcios mineros.

En el Gobierno esperan que a partir de la entrada en vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) las inversiones crezcan aún más.

Un dato negativo es que a partir del aumento de la producción, la tonelada de litio se derrumbó.

En el 2022 la toneladas cotizaba US$ 70.000, mientras que ahora cuesta US$ 12.000.

Se espera que en los próximos años las inversiones en el sector ronden los US$ 20.000 millones.

La Argentina ya es el cuarto productor mundial de litio, detrás de Australia, Chile y China.