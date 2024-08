Imputaron a Alberto Fernández por «lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo»

El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de «lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo» y por «amenazas coactivas» tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género.

Así lo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes judiciales, luego de la ampliación de la declaración que Yañez hiciera el martes desde de España.

En la resolución, a la que tuvo acceso esta agencia, el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por «lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas», y eso «sin perjuicio de la calificación que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación».

El fiscal también dispuso una serie de medidas de prueba que incluyen la citación de Miriam Yáñez Verdugo, madre de Yáñez; Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de Yañez; Federico Saavedra, médico de la Unidad Médica Presidencial, y María Cantero, secretaria histórica de Fernández.

González también pidió los «videos de las cámaras de seguridad internas, zona de chalet presidencial y huéspedes» de la Quinta de Olivos correspondientes a los meses de «abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, como así también al mes de julio de 2023».

También se deberán remitir los «registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y de cualquier otro galeno de esas unidades entre el año 2021 y 2023».

El fiscal requirió al Sanatorio Otamendi, la Fundación SANAR y a la Clínica Fertilis que provea la «historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017», además de solicitar al Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), de Facundo Manes, que facilite la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.

A la vez, le pidió a esa institución que «informe qué profesionales atendieron a la nombrada durante los referidos años, debiéndose consignar todos sus datos de contacto», añadió el fiscal.

Yañez había declarado este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom.