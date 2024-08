Hecha la ley, hecha la trampa (II)

Por Javier Arias

Hace una semana hablábamos de las extrañas leyes que rigen el destino de millones de personas en el mundo. Hoy recorreremos una legislación más cercana, pero no por ello menos ridícula, hoy nos internaremos en las curiosidades de las leyes que nos tocan más íntimamente, no, no piense mal, me refiero a los códigos americanos.

Algunas reglas son necesarias, hasta diría imprescindibles, porque a decir verdad se complicaría mucho la vida si nadie se pusiera firme y dijera que, por ejemplo, no se puede arrojar pianos desde las ventanas, o sopapear en público a los pecosos, o encaramarse a las estatuas y escupir a los paseantes. Convengamos que dado el espíritu tan proclive al caos del ser humano, la vida sin leyes sería, por lo menos, atareada.

Así es que existen infinidad de reglas, reglamentos, ordenanzas y estatutos que señalizan el buen devenir de los acontecimientos. Aunque no todas.

Comencemos de arriba para abajo, que es una forma más de comenzar.

Sepa, querido lector, que en Canadá está prohibido intentar aprender brujería. Así que ya sabe, ese clasificado de Ottawa que lo había tentado es por demás ilegal.

Capítulo aparte es Estados Unidos, tan dados ellos de andar regulando hasta la cantidad de baldosas por cuadra.

Así tienen en Alabama una ley que prohíbe jugar al dominó los domingos. Otra que ordena que no se puede llevar un bigote postizo que cause risas en la iglesia. Y hasta poner sal en las vías del tren se puede castigar con la pena de muerte.

En Nueva York las mujeres podrán practicar topless en público, siempre y cuando no sea con fines lucrativos. O sea, por amor al arte no infringe la letra de la ley y ameniza los sentidos.

En Kentucky vaya con perfume, porque está reglamentado que cada persona debe bañarse al menos una vez al año. Es preocupante ese “al menos”, no diga que no.

En Atlanta está prohibido atar una jirafa a un poste del teléfono o a un farol. Es una suerte saberlo, aunque deberemos perder mucho tiempo dando vueltas en la jirafa hasta encontrar un estacionamiento decente.

En Columbia, Pennsylvania, se llevan las palmas a las leyes más ridículas.

Por ejemplo, es contra la ley que un piloto haga cosquillas a una estudiante de pilotaje bajo la barbilla con un plumero para atraer su atención. Eso sí que es una ley específica. También está prohibido cantar en la ducha y está prohibido dormir en un congelador. Pero déjese de jorobar, hombre, quién en su sano juicio va a andar tirándose siestas en la friggidaire.

En Carolina del Norte, que están muy en sintonía con las jirafas de Atlanta, no se pueden usar los elefantes para arar los campos de algodón. Hecho que nos da a pensar que hay mucho circo suelto por esas latitudes.

Y ojo al piojo, que si un hombre y una mujer que no están casados se registran en un hotel como matrimonio, según las leyes de ese estado, están oficialmente casados a partir de ese momento. Ese debe ser el paraíso terrenal de los abogados especialistas en divorcios.

En Marshalltown, Iowa, los caballos tienen prohibido comer bocas de incendio. Entonces que dejen de untarlas con avena.

En Memphis, Tennesee, tienen muy claro eso del transito de género, porque es ilegal que una mujer conduzca un coche, a menos que haya un hombre, ya sea corriendo o andando delante de ella, que agite una bandera roja para avisar a los otros automovilistas y peatones que se acercan. Eso sí que es una legislación diferenciada.

Ya sé, usted, entrañable lector, está esperando que le cuente sobre las leyes argentinas, y seguirá esperando, que uno se puede hacer el piola con los diputados daneses o canadienses, pero tampoco come vidrio, no vaya a ser que por ridícula que sea me promulguen una ley contra las historias curiosas, con o sin lluvia, y estoy hecho.

Aunque uno se debe a su público y soy débil ante los pedidos, especialmente si vienen acompañados de buenos vinos, ustedes sabrán.