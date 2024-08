Francos cuestionó la realidad en Venezuela y destacó el «pacto social por la democracia»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la autoproclamación de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela, y celebró la consolidación del “pacto social por la democracia”. Lo hizo en el marco de su exposición en el Council of the Americas que se celebró en el Hotel Alvear, en el barrio porteño de Recoleta.

Durante su discurso, el titular de ministros destacó el sistema democrático en Argentina “con todos sus defectos, errores y quejas hacia los distintos gobiernos”.

“Cuando uno analiza la situación internacional, lo que se vive estos días y lo que se vivió, se da cuenta del verdadero valor que tiene vivir en democracia y en libertad”, remarcó.

Asimismo, resaltó el rol del presidente Javier Milei en la región al sostener que su figura “se multiplicó cuando se coartaron las libertades en la pandemia”, y lo calificó como “un líder político que surgió de la calle”.

Los acuerdos legislativos y el pedido de diálogo al kirchnerismo

Luego de enumerar los “hitos” del Gobierno, el jefe de Gabinete destacó además los acuerdos legislativos trazados con el PRO, la UCR, y la Coalición Cívica para la sanción de leyes en el Congreso y pidió abrir el diálogo con el kirchnerismo.

“En la Cámara de Diputados hicimos un trabajado excelente con el PRO, con la CC, con la UCR. Todavía no pudimos con el kirchnerismo, que tiene un bloque muy cerrado en sus convicciones, pero no pierdo las esperanzas en que en algún momento podamos también tener diálogo”, subrayó.

Tras celebrar la sanción de la Ley Bases y la aplicación del DNU 70/2023, destacó la relación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, a pesar del conflicto abierto por los fondos adeudados por la coparticipación, y anticipó un acuerdo próximo al sostener que compaginarán “en los próximos días mucho mejor”.

“Más allá de todos lo logros, el otro día le pedí a un economista colaborador que me dijera lo más importante que pueda decir, y me dijo que durante los últimos 8 años el promedio de déficit fue de 30 mil millones de dólares anuales, 1% del PBI, en seis meses de gobierno fue 0,5% de superávit, a fin de año 6 mil millones de dólares de superávit”, enfatizó el funcionario y cosechó así el aplauso de los asistentes.

Para Francos, “se está generando en la Argentina un cambio cultural que pone en valor la libertad de los argentinos”, por lo que remarcó que está convencido de que la administración libertaria transita por “el buen camino, que es el de la democracia y de la libertad”.

Los “dueños” de la calle

En otro pasaje de su discurso, Francos hizo mención de la tarea que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el orden de las calles y la desarticulación de las protestas. «Nos dijeron que era imposible hacer reformas laborales, las propusimos en el DNU 70, se generaron medidas judiciales, nos hicieron paros, pero avanzamos. Se esperaban decenas de miles (en el paro) y fueron cinco mil, y nos hicimos dueños de la calle», explicó.

“Como anticipó el presidente Javier Milei, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se establecieron normas que le devolvieron a los argentinos el uso de la calle”, agregó, lo que generó fuertes aplausos de los empresarios asistentes.

En la misma línea, afirmó: “Como cualquier país civilizado: protestemos ordenadamente, pero la calle libre. Han habido varias expresiones de protestas y nunca más se volvió a ocupar la calle”.

Otros de los funcionarios destacados por el jefe de ministros fueron Federico Sturzenegger (Transformación del Estado), en su tarea de desregular la economía y transformar el Estado; la canciller Diana Mondino e incluso su antecesor, Nicolás Posse, presente en el evento.

Por último, destacó la mención a Javier Milei que realizaron el candidato demócrata Donald Trump y el empresarios Elon Musk, quienes a través de un live de X proyectaron un video del libertario y resaltaron la política de reducción de gasto público.

“Me pareció una demostración increíble de hasta que punto hemos llegado en el mundo, y cómo se ha colocado la Argentina a partir de un líder político que ha expresado con contundencia las ideas de la libertad”, concluyó.