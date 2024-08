Figueroa anunció créditos para fortalecer al sector frutícola

Pusieron a disposición dos líneas de financiamiento para fortalecer al sector frutícola neuquino. Fue durante un acto que el gobernador Rolando Figueroa encabezó en Centenario.

La primera línea permitirá reconvertir espacios no productivos o que pongan en riesgo sanitario a las producciones circundantes. La segunda será para la adquisición de insumos como feromonas, agroquímicos o fertilizantes.

Durante el acto, que se realizó en instalaciones del Ente Compensador Agrícola (ECA), Figueroa aseguró que la provincia debe lograr la reconversión productiva con los recursos de Vaca Muerta y así “generar etapas de desarrollo en otras actividades económicas”. “Las regalías son para generar el Neuquén que viene”, remarcó.

Indicó que, con Vaca Muerta y la explotación no convencional, la provincia cuenta con “una nueva ventana” para concretar la reconversión productiva y consideró que “es nuestra última gran oportunidad”. “Todo el mundo mira a Neuquén por su gas y su petróleo”, dijo.

Explicó que la provincia contará con su propio régimen con políticas de incentivo para promover la llegada de inversiones a la provincia y, en ese contexto, se preguntó: “¿Cómo no vamos a tomar herramientas fiscales y económicas para poder subsidiar y promocionar las actividades de los nuestros?”.

Figueroa garantizó el acompañamiento a los productores y, si bien explicó que en un principio las líneas de financiamiento tienen previsto un monto total de dos millones de dólares, “productor que reúna los requisitos para poder luchar contra toda esta problemática que tiene el sector, lo vamos a apoyar”.

Señaló que “no vamos a poner un techo” para la inversión en créditos destinados al sector y agregó: “Sepan que vamos a controlar que efectivamente estas acciones vayan cumpliéndose, porque son fondos públicos y tenemos que rendir cuentas hacia la sociedad”.

“Hemos acomodado los números de la provincia”, aseveró y añadió que “ordenando al Estado, comenzamos a redistribuir”. “Ese orden tiene que venir con un Estado que debe ser superavitario”, recalcó.

El gobernador expresó que “monetizar nuestro subsuelo tiene que estar volcado a desarrollar el Neuquén post Vaca Muerta, que eso es lo que estamos haciendo con este tipo de acciones”.

“Nos queda todo un camino para desarrollarnos”, destacó el gobernador y recordó que en los próximos días el gobierno provincial presentará el programa Invierta en Neuquén, que incluirá políticas para “promocionar el desarrollo de la producción agropecuaria y el agroturismo”.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expresó que “este programa lo armamos escuchando a los productores”. “No salió de una oficina donde lo pensamos, sino que nos juntamos con los productores y tratamos de consensuar”, agregó.

“Queremos hacer un programa rápido para que ustedes puedan adquirir ya los insumos que necesitan”, señaló Koenig y consideró que “la operatoria es muy sencilla”. Además, adelantó que la provincia pagará “prontamente el premio Estímulo”, que supera los 700 millones de pesos.

El secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, destacó que se trata de una “ambiciosa política crediticia” para la producción neuquina, que se concreta con fondos propios de la provincia. “El gobierno viene teniendo una política de acompañamiento al sector privado desde que asumió. No sólo al sector frutícola, sino a todos los sectores económicos”, manifestó.

También participaron del acto los intendentes de Centenario, Esteban Cimolai, de Plottier, Luis Bertolini y de Vista Alegre, José Assad; la directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), Josefina Codermatz; otros funcionarios provinciales y municipales, y productores.

Las líneas

El Iadep actúa como agente financiero. En un trabajo coordinado con distintas áreas del ministerio de Economía, Producción e Industria, diseñaron estas herramientas para el sector frutícola.

Se busca el arraigo y la generación de empleo como pilares que acompañen a los productores neuquinos. También se promueven las buenas prácticas agrícolas y el cuidado del medioambiente.

El financiamiento para la reconversión de superficies ociosas y de montes obsoletos y/o en riesgo sanitario es para poner en producción establecimientos con espacio productivo de hasta 20 hectáreas. La finalidad debe ser la implantación de cultivos frutihortícolas (incluye cambio varietal) o forrajeros.

Los fondos podrán utilizarse para erradicación de plantas, eliminación y limpieza de restos vegetales, nivelación del suelo, y/o preparación para siembra o implantación de frutales. El monto a financiar será hasta 3,5 millones de pesos por hectárea, con un plazo de gracia de hasta 12 meses y amortización de hasta 24.

La línea para la promoción de la calidad frutícola estará destinada a pequeños y medianos productores con una superficie de hasta 80 hectáreas netas. Tendrá un cupo de 800 dólares por hectárea y se busca garantizar la calidad de la producción, favoreciendo el comercio internacional y reduciendo los porcentajes de fruta destinados a la industria.

Se podrán financiar hasta 80 hectáreas netas de frutales de pepita (peras, manzanas), 25 de frutos secos (nogales, almendros), 10 de frutales de carozo (ciruelas, duraznos, nectarines) o cualquier combinación de estos que no supere el total de hectáreas.

Los fondos serán para adquisición de feromonas, agroquímicos y/o fertilizantes. El plazo total es hasta 13 meses, con un período de gracia de hasta 7 meses desde el primer desembolso y una amortización de hasta 6.

Los interesados deberán gestionar los créditos en el ECA, ubicado en avenida Belgrano 829 de Centenario. Se pueden comunicar al teléfono (0299) 4897627 o enviar un correo electrónico a [email protected]. El horario de atención es de 8 a 15, de lunes a viernes.