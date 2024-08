¿El Universo sería un proyecto de química de extraterrestres?

Abraham Loeb, un astrofísico de la Universidad de Harvard reconocido por sus polémicas teorías, volvió a provocar un gran alboroto en el mundo de la ciencia luego de teorizar sobre la posibilidad de que el Universo no sea más que un experimento de química de un alien.

En un artículo que publica la revista Scientific American, Loeb sostiene que el cosmos tal como lo conocemos puede ser un “Universo bebé” creado por una civilización tecnológica avanzada en un laboratorio. “Dado que nuestro Universo tiene una geometría plana con una energía neta cero, una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creó un universo bebé de la nada a través de un túnel cuántico”, dice el científico en su nota.

Según sus colegas, la teoría de Loeb “está libre de razonamiento antrópico”, aquel que esencialmente establece que el Universo fue seleccionado para que existamos en él. Esto se opone al Principio Copernicano (o Principio Cosmológico) que sostiene que no hay nada especial o único sobre la humanidad o el espacio que ocupamos en el Universo.

El polémico astrofísico señala que en los últimos años se sugirió que “la teoría del multiverso es una posible resolución para el Principio Antrópico. La teoría del Universo Bebé es consistente con esta idea, ya que teoriza que el Universo da lugar a civilizaciones avanzadas que son impulsoras de un proceso de selección cósmico darwiniano. En la actualidad, la humanidad no está lo suficientemente avanzada como para replicar las condiciones cósmicas que llevaron a nuestra existencia”.

El astrofísico también destaca la necesidad urgente de un cambio de perspectiva en la humanidad, proponiendo el uso de la inteligencia artificial (IA) como la clave para superar los desafíos del espacio interestelar. Y especula sobre la posibilidad de que civilizaciones avanzadas ya hayan implementado estrategias similares, lo que podría proporcionar importantes lecciones tecnológicas para la humanidad.

El profesor argumenta que las misiones impulsadas por IA tendrían la capacidad de soportar las adversidades del espacio profundo, incluyendo los miles de años necesarios para alcanzar las estrellas más cercanas a la Tierra.