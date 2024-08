Diputados dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento de universidades nacionales

La Cámara de Diputados finalizó con su maratónica sesión y se desarrolla el pleno debate en particular del proyecto de financiamiento de universidades nacionales, tras la aprobación del dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical (UCR) y el rechazo del proyecto general de Unión por la Patria (UP). Antes dieron media sanción a la ley que obliga a las escuelas abrir los días del paro y ampliación del Registro de Datos Genéticos.

En medio de una sesión maratónica que arrancó en el mediodía del miércoles, los radicales lograron incluir en el temario su dictamen de minoría sobre el financiamiento de las universidades nacionales. La iniciativa es mirada de reojo por el Poder Ejecutivo: tendría un impacto fiscal de $1,4 billones y pondría en peligro el déficit cero de Javier Milei.

Por estas horas, los legisladores votan en particular (artículo por artículo) tras la aprobación en general por parte de la cámara baja. El proyecto de mayoría presentado por Unión por la Patria (UP), en tanto, fue rechazado con 120 votos negativos por sobre 90 positivos.

Otros proyectos aprobados en Diputados

En resumen, se avanzó en ampliación del Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual y en la «Ley Finocchiaro» que tiene como principal objetivo la reducción de las huelgas docentes.

La sesión fue solicitada por los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y contó con el acuerdo para iniciar el debate por parte de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal. Así, las fuerzas superaron la asistencia necesaria de 129 legisladores para dar inicio a la jornada.

La negativa inicial de los radicales para dar quórum se destrabó luego de que se incorporara al temario los recursos para las universidades nacionales, en medio de un paro universitario en todo el país debido a la falta de fondos y bajos salarios docentes.

En qué consiste el proyecto en Diputados para regular las huelgas docentes

La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.

En caso de que la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.

En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.

El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que «este proyecto beneficia a toda la sociedad» y agregó que «pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo». «Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse», precisó.

Añadió que el proyecto busca que «en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda». «Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario», remarcó.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca «es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo». «A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza», agregó y señaló: «El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país».

Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que «hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días».

La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: «Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina».

Se volvió a postergar el tratamiento del DNU de fondos reservados para la SIDE

Más temprano, después de varias negociaciones infructuosas, los principales bloques de oposición no consiguieron los 3/4 de votos necesarios para tratar el DNU que le asignó a la SIDE 100.000 millones de pesos en gastos reservados y es incierto cuando se conseguirá el consenso para acordar una fecha.

Ya entrada la noche, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, pidió una moción para pasar a un cuarto intermedio para tratar de garantizar la sesión del jueves para tratar el DNU 656/2024, pero la petición no prosperó. Cuando se puso a votación consiguió 115 votos afirmativos, 122 negativos y 0 abstenciones.

A pesar del frustrado intento, el tema sobrevoló la sesión. Durante una de sus intervenciones y luego en X (exTwitter), el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció que en tan sólo 20 días la SIDE ya gastó el 80% de los fondos reservados.

«Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando 3 MILLONES DE DÓLARES POR DÍA en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral», acusó Ferraro en sus redes sociales.

Aprobaron la ampliación del Registro de Datos Genéticos

Previamente, durante la maratónica sesión de este miércoles, Diputados dio media sanción a la ampliación del Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Ahora se habilita a la Justicia a tomar muestras genéticas a personas imputadas, procesadas o condenadas por cualquier delito. Hasta ahora sólo se puede en personas con condena firme por agresión sexual.

La ampliación era un reclamo histórico de organizaciones como Madres del Dolor, presente en el recinto. Tuvo un amplio consenso. Fue aprobada con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones. Los nuevos datos servirán para entrecruzar información e identificar a autores de delitos de agresión sexual.

Entre las novedades de la ley, también se habilita la posibilidad de tomar muestras genéticas de menores de edad, pero solo si «fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito» y de ser removido del registro. Esto última deberá ocurrir «cuando la persona imputada procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosas juzgada o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de investigación se extienda por más de tres años».

Debido a la enormidad de perfiles genéticos que deben ser incorporados, se definió una prioridad de acuerdo a delitos graves. Estos son: homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

La Oficina del Presidente celebró la media sanción de la normativa, considerada como «un avance revolucionario que cambiará para siempre la forma en la que se combate el delito en Argentina» dado que «posibilitará la comparación de huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen con el perfil genético de imputados y condenados, agilizando así los procesos y garantizando que los culpables terminen tras las rejas».

«Este nuevo sistema incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, con el objetivo de comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con aquellas huellas otorgadas por la familia», añadió el gobierno.

Una mala para Patricia Bullrich. El Registro de Datos Genéticos no quedará bajo su órbita

Con el impulso de la ampliación del Registro de Datos Genéticos, el PRO y La Libertad Avanza buscaban lograr traspasar esta herramienta al Ministerio de Seguridad, conducido por una de las ministras estrella del Gobierno, Patricia Bullrich. Pero el rechazo clave de parte de la UCR frustró sus intenciones.

El diputado radical Fernando Carbajal propuso modificar el artículo 2 para que el Registro de Datos no quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”, explicó.

De esta manera, con el rechazo de UP y la izquierda y otros bloques minoritarios, se sumaron para trabar al traspaso al Ministerio de Seguridad. La votación salió con 126 votos negativos, 111 a favor y 2 abstenciones.

La Libertad Avanza y la oposición rechazan tratar la visita a represores

En la sesión de este miércoles, los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista rechazaron debatir sobre la visita de los legisladores libertarios a represores de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza.

Al comienzo de la sesión especial en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria pidió un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de ley que apunta a la expulsión de los seis legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a represores de la última dictadura militar que se encuentran presos en el penal de Ezeiza.

La iniciativa fue rechazada con 102 votos positivos, 121 negativos y cinco abstenciones. La encargada de presentar la moción para el pedido de apartamiento fue la autora del proyecto de ley Gisela Marziotta.

«Somos representantes de un proyecto que tiene 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Representamos a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos», remarcó la diputada kirchnerista.

Tras el reclamo de UP, se adelantaron las cuestiones de privilegio. La visita a represores y la denuncia contra Alberto Fernández, los temas centrales

El presidente del Cuerpo, Martín Menem, tenía la intención de dejar para el final las cuestiones de privilegio, pero la presión de UP lo obligó a adelantarla. En medio de la votación general del ingreso de tropas extranjeras y los acuerdos internacionales, el diputado de UP Eduardo Toniolli se paró de su banca e increpó a Menem por no permitirle hacer una cuestión de privilegio contra él.

Después de algunos gritos y la acusación del PRO, LLA y la UCR de que la intención era hacer caer la sesión para no votar «la ley Finocchiaro», finalmente Menem cedió al pedido de Toniolli. El santafesino no dejó pasar la oportunidad y le pegó duro al titular de la Cámara. “Usted generó las condiciones operativas para que un grupo de diputados visiten a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico – militar”, lo increpó.

A partir de ahí, comenzaron las cuestiones de privilegio pedidas por los distintos de diputados. Los temas eran cantados. El PRO, como Sabrina Ajmechet insistió con no demorar y llamó a votar la ley contra las huelgas docentes. Diputados de LLA aprovecharon para pegarle al expresidente Alberto Fernández y defender a sus compañeros que visitaron a represores condenados.

Se aprobó el ingreso de tropas extranjeras y la salida de las fuerzas nacionales

Con 208 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones, Diputados aprobó este miércoles el trámite parlamentario que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio argentino y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.