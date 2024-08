Autoridades de Servicoop recibieron a los vecinos del Parque Agroforestal de Puerto Madryn

Las autoridades de la Cooperativa Servicoop de Puerto Madryn llevaron adelante una importante reunón con los vecinos y vecinas del Parque Agroforestal, con el fin de ponerlos en conocimiento del estado de la obra de energía que se desarrolla en el lugar. El proyecto fue desarrollado por Servicoop, como así también su gestión ante la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, durante la gestión del anterior gobierno nacional.

Harry Woodley, presidente de Servicoop, expresó: “Lamentablemente se encuentra paralizada la obra. Este proyecto cuenta con tres etapas de ejecución y estaba pensado para dotar del servicio de energía de forma regular. Actualmente no se pudo completar ni siquiera con la primera etapa y esto provoca enojos en los vecinos”.

Continuando con las palabras, el Presidente de la Cooperativa, profundizó: “A nosotros también nos genera un gran malestar que la obra no continúe su curso. Fuimos nosotros quienes nos pusimos al frente de las gestiones ante nación para conseguir los fondos y también fuimos nosotros quienes desarrollamos el proyecto técnico de la obra. Esta situación, como tantas otras, son consecuencia del recorte brutal que está llevando adelante la gestión actual del gobierno nacional”.

En referencia a los fondos, Woodley destacó: “Cuando hablamos de obra pública, siempre hay que tener presente la redeterminación de precios y esto es por los procesos inflacionarios que vivimos en nuestro país. Acá tuvimos una devaluación del orden del 118% apenas asumida la gestión de Milei y sufrimos en los meses de enero, febrero y marzo un 35% mensual por cada mes. Con este escenario y sin la llega de los desembolsos correspondientes a las etapas 2 y 3 es imposible pensar que la obra pueda terminarse”.

Por último, el Presidente de Servicoop, manifestó: “Desde Servicoop vamos a hacer un esfuerzo económico muy importante para poder finalizar con la etapa 1, pero no tenemos ninguna posibilidad real de continuar con la obra, hasta tanto el gobierno nacional no acredite los fondos para la continuidad de las siguientes etapas. Cuando hablamos de no más obra pública, estas son las consecuencias, una cosa es una entrevista en la tele y otra muy distinta es la realidad”.