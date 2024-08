Ariel Tokman se llevó el Abierto Internacional de Ajedrez disputado en Puerto Madryn

Se bajó el telón tras cuatro días de intensa competencia en el marco de un en evento que representa ya un hito en la historia del ajedrez provincial, con lo que fue el Torneo Ajedrez Internacional de la ciudad de Puerto Madryn.

El certamen, contó con la participación de más de 120 ajedrecistas de diversos puntos del país y algunos visitantes extranjeros que tuvo como ganador al Maestro FIDE Ariel Tokman.

Tokman fue el mejor

El Torneo Abierto Internacional de Ajedrez realizado en la ciudad de Puerto Madryn constituyó un récord de participación, a lo que se agrega la gran calidad de los maestros visitantes, en una competencia que tuvo el triunfo del maestro FIDE Ariel Tokman, quien viene confirmando su excelente momento en cada competencia del año.

El torneo contó con un nivel extraordinario, por la presencia de doce maestros titulados y la participación de fuertes jugadores de diversas latitudes. Los maestros no la tuvieron fácil frente a las promesas más jóvenes que llegaban con toda la energía para dar lucha en cada partida.

El mismo Tokman debió luchar durante horas para superar en la primera ronda al trelewense Pablo Nock. Después de ello fue atravesando escollos con autoridad hasta el final del torneo., que ganaría con 5,5 puntos sobre 6 posibles (cinco triunfos y un empate). Más tarde, ya con título en mano, reconocería que “la partida de primera ronda fue probablemente la más difícil de todas”, lo que habla del buen nivel de ajedrecistas que hay en esta región del país.

El podio

El podio lo completaron el Maestro Internacional Lucas Coro y el maestro FIDE comodorense Andrés Aguilar. El primero, uno de los candidatos en la previa, luchó mano a mano hasta el final en busca del título, pero debió conformarse con un digno segundo lugar por sistema de desempate Bucholz, que compara la sumatoria de puntos de los rivales de cada uno durante la competencia. Aguilar, por su parte, se ubicó medio punto por detrás gracias a sus cuatro triunfos y dos empates, en una excelente performance de principio a fin.

Gran cita del ajedrez

El Abierto Internacional contó con una amplia difusión en portales nacionales e internacionales, constituyéndose en una gran atracción, con miles de seguidores que seguían las partidas en vivo a través de las redes. En lo local, el evento se complementó con visitas de los maestros a diversas escuelas de la ciudad y una clínica sobre diversos temas, contándose la participación de más de 300 niños y jóvenes.

Durante agosto Puerto Madryn respiró ajedrez, en lo que constituye ya un evento tradicional en la ciudad. El mismo fue posible gracias al permanente acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn, Chubut Deportes y la Universidad Tecnológica Nacional, además de diversos apoyos privados como Aluar -Alumino Argentino y algunos empresarios locales.

El éxito del evento generó que varios de los maestros confirmen con un año de anterioridad su participación en la próxima edición, la que la ya fue confirmada por los organizadores del Círculo de Ajedrez Peones del Sur.

AJEDREZ – TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL COPA CIUDAD DE PUERTO MADRYN

Disputado en Sede Universidad Tecnológica Nacional

A continuación, la tabla de posiciones:

Rk. Name Rtg Club/City Pts. TB2 TB3

1 FM Tokman, Ariel 2380 Torre Blanca (Cdad. Bs As.) 5,5 22 22,3

2 IM Coro, Lucas 2344 Ajedrez V. Martelli (Cdad. Bs. As.) 5,5 20 20

3 FM Aguilar, Andres 2245 El Mundo del Ajedrez (C. Rivadavia) 5 20 18

4 Mavrich, Demian 2227 Club Santafesino (Neuquen) 5 19 17

5 Pereyra, Horacio 2153 FAO. Olavarria 5 18 17,3

6 FM Grushka, Carlos 2247 Velez Sarfsield (Cdad. Bs. As.) 5 17 16,5

7 Sasson, Maximiliano 2079 FMDA (Cdad. Bs. As.) 5 16 14

8 FM Reides, Marcelo 2327 Esc. Municipal Roberto Grau (Morón) 4,5 24 18,3

9 Salamanca, Martin 2125 El Mundo del Ajedrez (C Rivadavia) 4,5 21 14,8

10 IM Villegas, Franco 2367 FMDA (Junin) 4,5 20 16,3

11 FM Grynszpan, Mariano 2386 Ferro Carril Oeste (Cdad. Bs. As.) 4,5 20 15,5

12 Bustamante, Cirilo Oscar 2011 Circulo Viedma ( Rio Negro) 4,5 20 15

13 Ciruzzi, Luciano 2140 Torre Blanca (Cdad. Bs As.) 4,5 19 14,8

14 Aguinaga, Maximiliano 2144 El Mundo del Ajedrez (C. Rivadavia) 4,5 18 14

15 FM Arias, Juan Cruz 2348 Peones del Sur (Madryn) 4,5 17 14,8

16 Cicciari, Teo Dante 1946 Club de Ajedrez Lago Puelo 4 21 13

17 Gorisnic, Eduardo 2122 FMDA (Cdad. Bs. As.) 4 20 13

18 Postolski, Javier 1968 Circulo Ajedrez de Ushuaia 4 20 13

19 Campeon, Matias 2014 Chess Club La 22 (R. Gallegos) 4 20 12,8

20 Giampa, Alejandro 2194 Club de Ajedrez La Plata (Italia) 4 19 14

21 Urbina Quiroz, Edwin 2079 Costa Rica 4 19 12

22 Guerra Mansilla, Jorge Maximilian 1918 Club Ajedrez Laguna Blanca 4 18 11,5

23 Jaramillo, Walter 1904 Club Capablanca (Trelew) 4 18 12,5

24 Crespo, Eugenio 2144 Club Capablanca (Trelew) 4 18 12

25 Bernasconi, Mario Emanuel 1933 Club Ajedrez La Plata 4 18 11,8

26 WIM Brizzi, Milagros Tatiana 2113 Club de Ajedrez Pensado (Córdoba) 4 18 11

27 Leiva, German 1991 El Mundo del Ajedrez (C. Rivadavia) 4 18 10,5

28 Belmonte, Adriel 1964 Peon Dama (Bariloche) 4 17 10,8

29 FM Sabas, Jorge 2159 Peones del Sur (Madryn) 4 16 11

30 Lucero, Marzo Daniel 1996 Club de Ajedrez Lago Puelo 3,5 23 13,3