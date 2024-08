Alentado por su último triunfo, Brown visita a San Miguel en busca de seguir sumando

Esta tarde, desde las 15 horas, Guillermo Brown visitará, en el marco de la 26° Fecha de la Zona A de la Primera Nacional, a su par de San Miguel.

El encuentro, se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas, siendo Diego Ceballos el árbitro principal.

«La Banda» quiere seguir en su buen momento y traerse algo de su visita a San Miguel

Tras la importante victoria obtenida el pasado fin de semana ante Ferrocarril Oeste, Guillermo Brown buscará esta tarde, continuar en buena racha y aprovechar esa senda positiva, cuando visite a San Miguel en Buenos Aires, por la 26° Fecha de la Zona A del Torneo Carlos Timoteo Griguol de la Primera Nacional.

«La Banda», que viene de obtener un triunfo contundente ante «El Verde» de Caballito, querrá hoy conseguir un resultado positivo, aunque en frente estará uno de los mejores equipos de lo que va del Torneo, como ser el conocido como «Trueno verde», que está en el 3° de la tabla de la Zona A de la competencia.

Mientras los madrynenses dirigidos por Arnaldo «Cacho» Sialle se ubican en el 15° puesto con 28 unidades, llegando a este cruce como ganadores por 3 a 1 de Ferro; los de San Miguel, que también son dirigidos por un ex DT browniano como ser Gustavo «Sapito» Coleoni, vienen de caer en su visita a San Martin de San Juan por 2 a 0 aunque.

El árbitro del cotejo de esta tarde entre San Miguel y Guillermo Brown, tendrá como juez principal a Diego Ceballos, quien será asistido por Nahuel Rasullo y Sebastián Pastor, mientras que el Cuarto árbitro será Gastón Suárez.

Fútbol -Primera Nacional 2024

Fecha 26

Zona “A”

Sábado 03-08

Estudiantes c. San Martín (T.), a las 15.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

San Miguel c. Brown (P.M.), a las 15.00 horas

Árbitro: Diego Ceballos

Güemes (S.E.) c. Patronato (Paraná), a las 15.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Talleres (R.E.) c. Arsenal F.C, a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Lucas Comesaña

Domingo 04-08

Dep. Maipú (Mza.) c. All Boys, a las 15.30 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

G. y Esgrima (J.) c. Tristán Suarez, a las 16.00 horas

Árbitro: Yamil Possi

Alvarado (M.D.P.) c. Racing (Cba.), a las 16.00 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Adrián Franklin

Lunes 05-08

Ferro Carril Oeste c. Agropecuario Arg., a las 19.00 horas

Árbitro: Juan Pafundi

Quilmes A.C. c. San Martín (S.J.), a las 21.05 horas (TV)

Árbitro: Silvio Trucco

Zona “B”

Sábado 03-08

Dep. Madryn c. Dep. Morón, a las 15.30 horas

Árbitro: Luis Lobo Medina

Def. Unidos c. Nva. Chicago, a las 15.30 horas

Árbitro: Daniel Zamora

Chaco For Ever c. Almagro, a las 17.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Alte. Brown c. G. y Tiro (S.), a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo 04-08

San Telmo c. Brown (Adrogué), a las 15.00 horas

Árbitro: Franco Acita

Lunes 05-08

Atlanta c. G. y Esgrima (Mza.), a las 19.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Estudiantes (Rio IV) c. Aldosivi (M.D.P.), a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Atl. de Rafaela c. Temperley, a las 21.00 horas

Árbitro: Bryan Ferreyra

Colón c. Mitre (S.E.), a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Álvaro Carranza

Interzonal

Domingo 04-08

Def. de Belgrano c. Chacarita Juniors, a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Julio Barraza